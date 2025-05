Adopce umělé inteligence by mohla přinést evropské ekonomice už do pěti let až 600 miliard eur. Její celkový ekonomický dopad v regionu by pak mohl dosáhnout dokonce 3,4 bilionu eur. Využití tohoto potenciálu je však podmíněné soustavnou prací na digitální vyspělosti organizací. Jde o schopnost jejich adaptace, ale i důležitost lidských dovedností. Ty se totiž vyvíjejí pomaleji, než jak jde dopředu samotný technologický pokrok.