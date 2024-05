Gazprom měl možnost o návrhu na převod akcií hlasovat, a to do 24. května. Podle zápisu zveřejněného v obchodním rejstříku však poslal hlasovací lístek, který je neplatný. Na dokumentu chyběl úředně ověřený podpis a navíc byl odeslán z emailové adresy neuvedené v seznamu akcionářů. „Vyjádření tohoto akcionáře se považuje za neplatné, a má se tedy za to, že se akcionář Gazprom export nevyjádřil,“ píše v zápisu člen představenstva společnosti MGS Pavel Marek.

Ze zápisu také vyplývá, že by k formální změně vlastnické struktury mělo dojít 25. června a že za 50 akcií Komárkova skupina zaplatí přes 10 milionů korun. Když Komárek loni zvyšoval podíl z poloviny na 97 procent, zaplatil za to 36 milionů korun.