Hlasový asistent. Další prohraná bitva automobilek s posilujícími technogiganty

Jednadvacáté století je stoletím technologických společností, které představují čím dál vážnější konkurenci mimo jiné i pro automobilky. Do jejich ještě před pár lety stabilního a snadno předvídatelného byznysu vstupují jednak výrobci baterií do elektromobilů z Asie a jednak technologické giganty ze Spojených států. Řada automobilek na službách od firem typu Apple či Google už nyní výrazně závisí. Zámořští lídři technologických inovací navíc posilují svou pozici další „nenápadnou“ cestičkou k řidiči, a především k datům o něm – hlasově ovládaným asistentem podporovaným umělou inteligencí.

Zatímco mnoho výrobců automobilů stále ještě přemýšlí o tom, jak by měla vypadat jejich vizuální rozhraní v ovládacím menu, technologické společnosti už učí auta mluvit, upozorňuje odborný web Automobilwoche. Řada značek vyvíjí a používá vlastní hlasové asistenty, ať už méně či více zdařilé.

Za technologickými giganty však přirozeně zaostávají. Spojením s Applem či s Googlem sice nabídnou řidiči vyspělejší službu, automobilky však v takovém případě ztrácejí cenný kontakt se zákazníky. Aktivační oslovení „Hey, Google“ nebo „Hey, Siri“ také zrovna nepomáhá, byť řidič může umělého pomocníka nastartovat i jinak.

Jen stěží by se dalo soupeření automobilek s technogiganty považovat za rovný souboj. Většinu cenných dat o zákaznících, jako jsou informace o poloze, záznamy v kalendářích nebo historie prohlížečů, hromadí jen jedna strana a výrobci vozů to nejsou. Získaná data pak lze propojit s identitou konkrétního uživatele. „To se ukazuje jako mimořádně cenné pro vývoj pokročilých hlasových asistentů, kteří využívají umělou inteligenci k porozumění řidičům, generování lidských reakcí a k provádění hlasových příkazů,“ uvádí Automobilwoche.

Zákazníci přitom budou čím dál více vyžadovat přístup ke svým osobním zprávám, funkcím životního stylu a podobným službám, upozorňuje ředitel poradenské SBD Automotive. Automobilky podle něj nemohou v tomto souboji dostatečně konkurovat, protože jim chybí to nejcennější – data o uživatelích. Zatímco tak automobilky horko těžko dohánějí ztrátu na poli vizuálních rozhraní, například v různých dotykem ovládaných nabídkách, v závodě o hlasové ovládání jsou od začátku pozadu.

Pro příklad není nutné chodit daleko. Vlastní hlasovou asistentku Lauru dostupnou v šesti jazycích včetně češtiny nabídla už v roce 2019 Škoda Auto. Zpočátku často kritizovaná funkce se v průběhu let zlepšovala, v polovině letošního roku ji Škoda nicméně doplnila o chatbota ChatGPT z dílny americké OpenAI, jež spolupracuje s Microsoftem. Ani v Mladé Boleslavi si nemohli dovolit zůstat pozadu v integrování umělé inteligence, pouze hlasový asistent z vlastní dílny by však nestačil. Z technologických závodů ve výsledku těží i zákazník, alespoň do určité míry.

Jak, to na jednom ze starších videí naznačuje šéf Škody Klaus Zellmer. Laury se ptá, jaké ingredience budou potřeba k uvaření špaget carbonara, které bude vařit jeho žena k večeři. Na trhu by se nyní těžko nalezla seriózní značka, která hlasové ovládání v nějaké formě nevyužívá. Za zmínku stojí také BMW, které spolupracuje s Amazonem na asistentce Alexe. Lišit se má v tom, že s řidičem hovoří lidštějším způsobem bližším běžnému rozhovoru.

Automobilwoche upozorňuje, že aby si automobilky udržely alespoň nějakou šanci v souboji o hlasové asistenty, využívají některé funkce jako automatické rozpoznávání a zpracování řeči třetích stran, například Amazonu, Cerence nebo SoundHound AI. Vývoj vlastního hlasového asistenta od úplného začátku by totiž vyžadoval pokročilou konverzi a zpracování řeči na text. A to je technologická výzva, které většina výrobců nemůže a nechce čelit v době, kdy musí dál masivně investovat do přechodu na produkci čistě elektrických vozů.

Vývoj tak hraje mnohem víc ve prospěch technologických firem. Ty se mohou opřít i o tu výhodu, že to jsou právě ony, komu se daří budovat síť kolem většiny oblastí života uživatelů. Řidiči s asistentem od Googlu mohou například rozsvítit světla u sebe doma na dálku, je-li dům vybaven službou Google Home a chytrými světly.

A nejen to. Google může ovládat i funkce v autě, ať už se jedná o vyhřívání sedadel či rozmrazování oken. Alex Oyler z SBD Automotive upozorňuje, že tak automobilky čelí nepříjemnému dilematu, zda technogigantům povolí aktivovat větší množství funkcí – například tempomat – hlasem. Otázka je, jak velké kontroly nad vozem se automobilky vzdají.