Hra o gigafactory vrcholí. Autoprůmysl továrnu potřebuje, naráží ale na lokální politiky | E15.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá na poslední chvíli přesvědčit zástupce města Plzně a dotčených obcí o přínosu, jaký by pro českou ekonomiku mohla mít továrna na bateriové články do elektromobilů. Investici v přepočtu za až 120 miliard korun do takzvané gigafactory v Líních u Plzně zvažuje koncern Volkswagen. Rozhodnutí má učinit do konce tohoto roku.