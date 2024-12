Hrozí zdražení energií, nový systém povolenek chceme odložit, řekl Fiala

Česká republika bude v EU usilovat o odklad nového systému emisních povolenek ETS 2 minimálně na rok 2028. Podle současných plánů by měl systém, který má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov, platit od roku 2027. Česká vláda bude chtít odklad využít k úpravě systému s cílem zajistit silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií. Na pondělní tiskové konferenci to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Stát zároveň odmítá nový návrh Evropské komise na snižování emisí do roku 2040.