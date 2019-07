Investory bloků budou dcery ČEZ, rozhodla vláda. Stát pomůže v problémech | E15.cz

Investory nových jaderných zdrojů v Česku budou dceřiné firmy energetické společnosti ČEZ - EDU II pro jadernou elektrárnu Dukovany a ETE II pro jadernou elektrárnu Temelín. Navrhovaný investorský model stavby v pondělí schválila vláda. Řekl to vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Materiál počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ - a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.