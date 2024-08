Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic dosáhla od dubna 2023 do konce letošního března zisku po zdanění 2,46 miliardy korun. Za předchozí období, které ale bylo 15měsíční kvůli přechodu na jiné účetné standardy, a to od ledna 2022 do konce března 2023, skončila společnost ve ztrátě 127 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb se meziročně příliš nězměnily, firma utržila 73,6 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.