AI mění vysoké školy. Přichází éra kurzů a flexibilních forem vzdělávání,říká rektor Unicorn University
Tradiční vysoké školy nestíhají držet krok s tempem vývoje AI a datové analytiky. Firmy budou přitom upřednostňovat zaměstnance, kteří zvládnou pracovat s nástroji umělé inteligence. Vzdělávání se proto musí stát pružnějším a rychleji reagovat na technologické změny. „Manažeři často netuší, jaká data jejich firma má a jak je využít. I proto jsme zavedli nový MBA program, který jim má ukázat, jak data přetavit v lepší rozhodování,“ říká rektor Unicorn University Jan Čadil.
Umělá inteligence a datová analytika se během několika let stanou nezbytnou součástí práce napříč obory – a to nejen v IT. Podle rektora Unicorn University Jana Čadila se preference firem rychle mění a lidé, kteří nezvládnou s těmito nástroji pracovat, budou mít na trhu práce horší pozici. „Nechci strašit nezaměstnatelností, ale firmy jednoznačně upřednostní ty, kdo AI ovládají. Budou efektivnější,“ říká.
Rostoucí tlak na nové dovednosti znamená, že tradiční dlouhé vysokoškolské programy často nestačí reagovat na tempo technologických změn. Proces akreditace programu na veřejné vysoké škole trvá i dva roky. „Mezitím může být technologie, se kterou se v rámci oboru plánovalo pracovat, už zastaralá,“ upozorňuje Čadil. Vzdělávání se proto podle něj bude stále více posouvat k pružnějším formám – kratším kurzům a mikrocertifikátům. Ty umožní rychlé doplnění konkrétních znalostí podle aktuálních potřeb trhu.
Excel jako data-driven management?
Unicorn University nedávno spustila nový MBA program orientovaný na využití dat a umělé inteligence v řízení firem. Na rozdíl od klasických MBA není určen úplně všem, ale cílí na zkušené manažery, kteří chtějí zefektivnit rozhodování a strategii na základě dat. „Řada lidí na vysokých pozicích si často pod pojmem data-driven management představí jen excel a jednoduché výpočty,“ podotýká Čadil.
Program je postaven na flexibilních modulech, které lze rychle měnit podle vývoje technologií. Součástí je i práce na reálných úlohách z praxe, kdy studenti řeší konkrétní problémy ze svých firem. „Chceme, aby výstupem byl projekt, který má okamžitou hodnotu pro firmu,“ dodává rektor.
Vedle MBA nabízí Unicorn University i mikrocertifikáty – krátké vzdělávací programy v rozsahu od několika týdnů až po celý semestr, zaměřené na konkrétní dovednosti. Po absolvování získá účastník certifikát zapsaný v národní databázi, uznatelný i v evropském rámci. „Mikrocertifikáty slouží k rychlému upskillingu či reskillingu. Firmy je často objednávají pro své zaměstnance na míru,“ popisuje Čadil.
Online výuka a co největší efektivita
Podle něj je pro úspěch těchto forem vzdělávání klíčová flexibilita a efektivita. Kurzy musí být dostupné online, s interaktivními materiály a možností učit se kdykoli – třeba během cesty do práce. „Lidé si nemohou dovolit být každý pátek a sobotu ve škole. V MBA máme prezenční blok jen jednou za měsíc, zbytek je online,“ vysvětluje.
Unicorn University se snaží propojit výuku s praxí i díky zázemí mateřské firmy Unicorn a partnerských společností. Do výuky zapojuje odborníky z firem, jako je třeba Red Hat. Studenti tak získávají nejen znalosti, ale i potřebné kontakty a sociální kapitál.
Další oblastí, kde Čadil vidí prostor pro inovace, je práce s daty o průběhu studia. Škola sleduje aktivitu studentů v online kurzech a už během prvních týdnů dokáže identifikovat ty, kteří mají problémy. Těm pak nabízí doučování nebo cílenou podporu. „Díky tomu jsme zvýšili úspěšnost dokončení studia z průměrných 45 na 75 procent. V Česku se na to ale většinou nehledí, pořád tu panuje představa, že čím víc lidí vyhodíte, tím lepší jste škola. To je nesmysl,“ říká Čadil.
Do budoucna chce Unicorn University rozšiřovat nabídku programů v angličtině a oslovovat více zahraničních studentů, především z Asie a okolních zemí. Podle Čadila ale české školy realisticky nemohou počítat s velkým zájmem studentů z USA nebo západní Evropy – rozdíl v žebříčkové kvalitě je stále výrazný.
