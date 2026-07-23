Konec regulace zvedl ceny paliv. Nafta během týdne zdražila téměř o pět korun
- Průměrná cena pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila a více, přes čtyři koruny, zdražila nafta.
- Od pondělí čerpací stanice po zhruba třech měsících stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 aktuálně prodávají v průměru za 42,04 koruny, před týdnem byl o 1,8 koruny levnější.
- Diesel od té doby zdražil o 4,67 koruny na litru na průměrných 42,24 koruny, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Meziročně je benzin nyní o 7,79 koruny na litru dražší a nafta o 8,89 koruny na litru dražší. K cenové regulaci vláda přistoupila v dubnu v reakci na prudký růst cen pohonných hmot kvůli zdražování ropy po zahájení bojů na Blízkém východě. Maximální ceny nafty a benzinu nastavovala na základě klouzavého průměru velkoobchodních cen denně, naposledy tak učinila v pátek s platností na víkend, během kterého se mohly prodávat nejvýše za 43,41, respektive 42,13 korun za litr.
Před blízkovýchodním konfliktem, který začal koncem února, mohli motoristé v Česku natankovat benzin v průměru za 33,60 haléřů, průměrná cena dieselu byla tehdy o padesát haléřů nižší.
Nejlevnější benzin v současné době natankují řidiči podle dat CCS v Ústeckém kraji, v průměru za 41,76 koruny za litr. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, kde litr stojí průměrně 41,72 koruny. Nejdražší paliva zůstávají u pražských pump, které benzin nabízí v průměru za 42,61 koruny a naftu za 43,25 koruny za litr.