Návrat zaměstnanců do Liberty Ostrava se opět posouvá, už pojedenácté

„Situace zůstává de facto stejná jako minulý týden. Chystá se realizace nějakých malých zakázek a čeká se na další vývoj jednání Liberty s Tamehem. Počet zaměstnanců, kteří zůstávají doma a kteří chodí do práce, je zhruba stejný jako minulý týden,“ řekl Slanina.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má už delší dobu problém platit závazky, před věřiteli ji ale od loňského prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila a dluží mu skoro dvě miliardy korun. Liberty Ostrava zaměstnává zhruba 6000 lidí, Tameh okolo 300. Podle odborářů nyní pracuje okolo 1600 zaměstnanců huti.

„Naše válcovací tratě se znovu rozjíždějí, a to včetně Válcovny pásů, která minulý týden obnovila výrobu. Nakoupili jsme sochory, které můžeme využít pro spuštění výroby na středojemné válcovně i rourovně, dorazí ještě tento měsíc. Probíhají také jednání se společností Veolia o možnostech vytápění budov v areálu huti, aby se do práce mohlo vrátit ještě více našich zaměstnanců,“ uvedla Zajíčková. Pracuje se podle ní také na instalaci nového parního generátoru, který bude uveden do provozu příští týden a umožní huti bezpečně udržovat teplo v koksárenských bateriích.

„Pokračujeme v našem úsilí o odblokování patové situace se společností Tameh Czech. Minulou středu jsme vedli konstruktivní jednání mezi naším vrcholovým vedením a představenstvem Tamehu, která sice nedospěla k žádným konkrétním závěrům, ale poskytla oběma stranám podněty, na které se v dalších jednáních můžeme zaměřit,“ uvedla Zajíčková.

Firma podle ní pokračuje i v uskutečňování plánu B, který počítá s řešením bez Tamehu. „Dostali jsme již oficiální nabídku od dodavatele elektrických turbodmychadel pro vysokou pec, podle které mohou být připravena k dodání do letošního podzimu. Naši technici již s dodavatelem jednají o detailech instalace. Zjišťujeme také naše možnosti krátkodobého dočasného řešení, kdy by se využívalo několik menších mobilních kompresorů, které by mohly být, v závislosti na technických podmínkách, uvedeny do provozu během několika měsíců,“ uvedla Zajíčková.

V neděli podle ní Liberty zahájila představování svého restrukturalizačního plánu věřitelům. Chce ho s nimi projednat do 21. března, kdy vyprší platnost moratoria. Věřitelů, kteří budou mít právo o plánu hlasovat, je podle soudu více než 1300.

Zajíčková uvedla, že krizového manažera Thuense Victora nahrazuje od března v Liberty Ostrava současný provozní ředitel skupiny Liberty pro Evropu Deepak Sogani, který je také členem představenstva Liberty Ostrava. „Victor se ujímá funkce generálního ředitele skupiny Liberty pro hutní výrobu v Evropě, avšak bude i nadále spolupracovat s vedením Liberty Ostrava na realizaci restrukturalizačního plánu,“ uvedla Zajíčková.

Liberty a Tameh jsou provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, plyny a páry. Liberty dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. Když se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty.