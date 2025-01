Z dnešního pohledu je podstatné především to, že i tentokrát budou soupeřem obrněnců, které jsou nyní ve verzi 8 x 8 vyráběny v Česku, finské transportéry Patria AMV, přesněji jejich pokročilá verze AMV XP. A podobně jako kdysi bude velmi důležitý výběr dodavatele zbraňových věží. Minule se nepovedl. Věže jsou poruchové a navíc kontrakt prodražily. Rozhodovat bude i míra přenosu výroby vozidel do Česka.

Nakupovat bude zřejmě až nová vláda

Z reakce ministerstva obrany je zřejmé, že akvizice je na začátku. Podle informací e15 ji současné vedení rezortu pravděpodobně neuzavře a vyjednání technických a cenových podmínek přenechá nové vládě, která vzejde z říjnových voleb.

„V současné době probíhá analýza možností trhu, která vychází z vojenských požadavků. Provádíme také analýzu budoucích potřeb kolových obrněných vozidel, která zohledňuje vývoj bezpečnostního prostředí a operačních požadavků,“ uvádí mluvčí ministerstva Karel Čapek.

Chystaný kontrakt velmi bedlivě sledují dvě největší česká zbrojařská uskupení CSG Group a STV Group. První z nich má licenci na výrobu pandurů a u osmikolové verze je jejich jediným výrobcem, druhé zastupuje finskou společnost Patria.

„CSG z vlastních zdrojů a s pomocí amerického koncernu General Dynamics Land Systems realizuje vývojový projekt Pandur EVO, novou generaci v boji osvědčené platformy Pandur. Má potenciální využití pro dozbrojení české armády osmikolovou obrněnou platformou, ale důraz je kladen na jeho exportní potenciál, protože na vývoz jsou naše společnosti primárně orientované,“ říká mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Dodává, že půjde o špičkové vozidlo ve své kategorii, plně srovnatelné se světovou konkurencí. Podobně jako v případě vozidla CV90, které si ministerstvo obrany vybralo jako pásovou platformu, prošly pandury bojovým nasazením a neustále se modernizují.

Obrněnce Patria v nejmodernější verzi AMV XP si v posledních letech vybrala například slovenská armáda. | Patria

Také finská vozidla AMV XP se podle ředitele speciálních projektů STV Pavla Berana osvědčila v boji. „Není to tedy nějaký projekt na papíře. Nejmodernější verze kolového obrněného vozidla Patria neznamená pouze generační posun v technické výkonnosti, ale vstup do 21. století z hlediska ochrany posádky, palebné síly, ale také například architektury komunikačních prostředků,“ popisuje Beran. Zdůrazňuje, že transportéry AMV XP jsou ve všech směrech včetně provozní nákladů vysoce konkurenceschopné, což podle Berana dokládají úspěchy těchto vozidel z posledních let. Rozhodla se pro ně například slovenská armáda.

V Česku by se vyráběly i zbraňové věže

CSG podtrhuje zejména to, že obrněnce Pandur EVO pro českou armádu by se prakticky celé vyráběly v tuzemsku. Skupina Michala Strnada je držitelem licence společnosti General Dynamics Land Systems, pandury produkuje v kopřivnické firmě Tatra Defence Vehicles (TDF).

„Už realizujeme i kompletní přenos výroby osvědčené zbraňové stanice od zahraničního partnera do českého průmyslu. Díky kompletní výrobě Panduru EVO v ČR bude mít tento projekt s celosvětovými ambicemi značný ekonomický přínos pro české hospodářství a schopnosti jeho obranného průmyslu,“ míní Čírtek. Připomíná, že na světě je jen velmi málo zemí, které dokážou produkovat tak složité zbraňové systémy, jako jsou obrněné transportéry.

Značné přínosy pro český průmysl by ale podle Berana znamenal i výběr vozidel Patria. „Jejich finský výrobce má bohaté zkušenosti s průmyslovou spoluprací a reálné výsledky. Co nejširší zapojení českých firem považujeme za přirozenou součást projektu, včetně zajištění servisu po celou dobu životnosti vozidel,“ říká Beran. Podotýká, že STV už jedná s několika českými společnostmi.

Armáda tápe nad počtem transportérů

Potřeba nových osmikolových obrněnců vychází z Koncepce výstavby Armády České republiky 2035. Údajně je ale problém v tom, že počet vozidel obsažený v koncepci se neshoduje s požadavky zadané marketingové studie. Přesná čísla vojsko nezveřejnilo.

Nicméně struktura 4. brigády rychlého nasazení se nijak podstatně nemění. Proto lze předpokládat, že množství kusů se bude pohybovat kolem dvou stovek. V předminulé dekádě armáda požadovala 199 kolových transportérů s opcí na dalších 35. Kvůli úsporám ale nakonec dostala 107 vozidel Pandur II.

Přes stovku transportérů Pandur II má už patnáct let ve výzbroji česká armáda. | Blesk.cz - Zbyněk Schnapka

Zatím není jasné, zda se budou tyto patnáct let provozované obrněnce modernizovat. Kopřivnická TDF už před dvěma lety nabídla ministerstvu obrany, že je vybaví novými systémy včetně věží. Návrh obsahoval i plán odkupu těchto starších vozidel s možností výměny za úplně nová. Podle firmy by to přineslo zlevnění projektu a plynulou modernizaci celé flotily osmikolových transportérů.

Kontrakt na 107 pandurů za 14,4 miliardy korun podepsala v roce 2009 vláda Mirka Topolánka. První zakázkou od české armády pro TDF po získání výrobní licence byla v roce 2017 dvacítka těchto speciálně upravených vozidel pro velitele nebo spojaře za dvě miliardy korun. Další pandury koupila Indonésie.