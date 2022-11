O spolupráci na stíhačkách F-35 mají zájem LOM Praha či Omnipol. Ve hře jsou technologie pro výcvik pilotů | E15.cz

Pokročilé simulátory pro výcvik pilotů nebo podíl na výrobě takzvaných pomocných motorových jednotek a dalších komponent. To jsou první příklady možného zapojení českých firem do subdodavatelského řetězce pro americké stíhačky F-35 Lightning II, o jejichž nákupu začalo před měsícem jednat ministerstvo obrany se Spojenými státy. Armáda požaduje 24 strojů. Pokud by se Česko pro nejmodernější nadzvukové bojové letouny současnosti rozhodlo, zemi by to podle odborníků přineslo transfery technologií a know-how.

„LOM Praha a jeho dceřiná společnost VR Group by mohly být jedny z prvních firem, které se do projektu F-35 zapojí. Máme jasno v tom, na čem bychom se chtěli podílet a o co si řekneme,“ uvedl pro deník E15 šéf státního podniku Jiří Protiva.

VR Group vyvíjí a vyrábí letecké simulátory mimo jiné pro Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které spravuje LOM. Zařízení využívá převážně česká armáda, desetinu jeho kapacit pak ozbrojené síly z evropských či asijských zemí. Centrum nedávno zahájilo výcvik na simulátorech legendárních amerických stíhaček F-16 Fighting Falcon, které mají objednané Slovensko nebo Bulharsko.

Podle Protivy by LOM a VR Group měly zajišťovat přípravu pilotů právě pro F-35 včetně simulačních technologií a být jedněmi z hlavních partnerů americké strany. „Reakce Spojených států byla po počátečních jednáních vstřícná. Je dobře, že vláda na zapojení českého průmyslu klade důraz už od začátku,“ dodal ředitel firmy stoprocentně kontrolované rezortem obrany.

Centru leteckého výcviku se otevírá velká šance, protože pro letouny F-35 se v Evropě v posledních letech rozhodly Belgie, Dánsko, Finsko, Polsko či Řecko. Tento rok se přidaly Německo a Švýcarsko. Mezi dlouhodobé partnery projektu patří Itálie, kde se supersonické bitevníky pro evropský trh kompletují, Norsko a Velká Británie.

O spolupráci na F-35 mají zájem i letecké podniky Aero Vodochody a Aircraft Industries ze skupiny Omnipol. „Jsme přesvědčení, že společné projekty za pomoci ministerstva obrany jistě najdeme, byť budou extrémně náročné na kvalitu a zabezpečení,“ řekla mluvčí Omnipolu Marika Přinosilová.

Podle zbrojařského uskupení je letecká výroba v České republice na vysoké úrovni. „Zástupci Omnipolu se pravidelně účastní průmyslových dnů a dalších akcí organizovaných společností Lockheed Martin, která F-35 vyrábí,“ podotkla Přinosilová.

Po rozhovorech s Američany vidí příležitosti i šéf Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) a prezident Asociace leteckých a kosmických výrobců ČR Josef Kašpar. „S představiteli Lockheed Martin jednáme už několik měsíců jak z pohledu výzkumu, tak z pohledu průmyslu. A ukazuje se řada možností poměrně účinné dlouhodobé spolupráce v oblasti letecké a kosmické techniky,“ řekl.

Kašpar očekává přenos technologií a know-how. „To jsou věci, které jsou přísně chráněny americkou vládou. Máme šanci být po Itálii druhou zemí v Evropě, která by vyráběla některé díly na F-35,“ míní.

Z Česka přitom už jeden komponent k americkým stíhačkám pochází, byť se tímto prvenstvím nemůže pyšnit ryze tuzemský subjekt. U Olomouce v továrně americké firmy Honeywell vyrábějí podsestavy k pomocným motorovým jednotkám proudových strojů včetně F-35.

Pro průmyslové partnerství s USA přichází podle informací deníku E15 v úvahu šest desítek českých podniků. Jejich schopnosti má prověřit studie rezortu obrany.

Stejný cíl sleduje už druhým rokem i Lockheed Martin, příležitosti jsou podle jeho manažerů široké. „Vyslali jsme do Česka týmy, aby posoudily možnosti průmyslové spolupráce. V rámci korporace se bavíme například o podílu na výrobě letounů F-16. Jednáme s českou vládou, abychom věděli, jaké jsou její priority pro české firmy,“ řekl šéf sekce mezinárodního obchodu americké zbrojovky Gregory Day.

Příkladem pro českou vládu jsou Belgie a Finsko. Obě země se už s Lockheed Martin dohodly, že tamní výrobci budou součástí subdodavatelského řetězce pro F-35.

Cena 24 amerických strojů by se měla pohybovat v řádu vyšších desítek miliard korun. Nutné by byly i značné investice do infrastruktury na armádním letišti v Čáslavi a zřejmě i jinde. V Čáslavi je nyní umístěno 14 nadzvukových letounů JAS-39 Gripen, které má Česko pronajaté od Švédska do prosince 2027 s možností prodloužení smlouvy o dva roky.