Pět nejprodávanějších motorek Jawa, po kterých šíleli i v Káhiře a Karibiku
Konec druhé světové války znamenal pro Jawu začátek. Naplno rozjela výrobu a postupně expandovala do více než 120 zemí. V některých částech světa, například v Egyptě, motoristé netoužili po motorce, ale po „Jawě“. Značka se stala symbolem. V očích mnohých zastupovala celou kategorii motocyklů prodávaných v Evropě, Africe, New Yorku i Karibiku. Které modely dodnes tvoří nejprodávanější pětici?
5. místo: JAWA 250 a 350 „Pérák“
JAWA 250/11 Pérák. |
Motorek s modelovým označením Jawa 250/11 a 350/18, které se vyráběly mezi lety 1946 a 1954, se prodalo asi čtyři sta tisíc. Tento první poválečný model si získal velkou pozornost zákazníků na světových trzích, a otevřel tak značce dveře i na nové trhy. Stal se ikonou jak z hlediska kvality a konstrukce, tak i designu.
Jawa má pro tento model soudobého nástupce, kterým je motocykl Jawa 350 CL Pérák. Zabodovat u zákazníků se ale snaží i se zcela odlišnými stroji, jako je například tento.
4. místo: JAWA 250 a 350 „Kývačka“
JAWA 250 typ 353 |
Asi půl milionu kusů. Tolik motorek s modelovým označením Jawa 250/353 a Jawa 350/354, které v Týnci vznikaly mezi lety 1954 a 1962, zamířilo k zákazníkům nejen v Česku. I v tomto případě se jedná o dvě objemové kategorie, u kterých je konstrukce motocyklu i jeho design shodný. Model posloužil jako předloha pro modely Jawa 300 CL a Jawa 350 CL, které dnes značka nabízí.
Zatímco Jawy z přelomu 40. a 50. let měly ještě pevný zadní rám, modely 250 a 350 už přišly s novou konstrukcí, takzvanou kyvnou vidlicí. Ta zajišťovala mnohem pohodlnější jízdu a lepší ovladatelnost – a právě od této technické novinky vznikla přezdívka Kývačka.
3. místo: JAWA 250 a 350 „Panelka“
Jawa 350 "Panelka". |
U takzvaných Panelek, tedy motorek, které se vyráběly mezi lety 1962 a 1973, se počítadlo prodejů zastavilo na více než šesti set tisících. Jedná se o stroje s modelovým označením 559, 590 a 592, které se lišily spíše jen v detailech. Spojoval je především výjimečný a nadčasový design.
Soudobým přímým nástupcem těchto strojů jsou motocykly Jawa 300 a 350 CL. Přezdívka modelu vznikla dle plechového panelu na horní části nádrže, kde byla umístěna palubní deska s tachometrem a kontrolkami. Oproti předchozím modelům to byl design značně odlišný. Jiný je i design jedné z aktuálních novinek v nabídce, se kterou Jawa cílí na mladé ženy – uspěje?
2. místo: JAWA 350/638
JAWA 350 typ 638 |
Z linky českého výrobce sjížděly mezi lety 1984 a 1997. Do světa jich zamířilo téměř sedm set tisíc. Byla první z řady „nových“ Jaw a přišla se zásadními změnami: měla modernější hranaté tvary, novou přední vidlici i kotoučovou brzdu vpředu, což byla tehdy žhavá novinka. Měla vylepšený rám i elektrickou instalaci a poprvé použila blatníky z plastu namísto klasických ocelových. Současným nástupcem je model Jawa 350/640.
1. místo: JAWA 350/634
JAWA 350 typ 634 |
Bestseller s téměř jedním milionem prodejů. Byla posledním modelem s typickým retro vzhledem Jawy 60. let. Zachovala si chromované blatníky, velké kulaté světlo i robustní vzhled. Byla považována za spolehlivou a pohodlnou cestovní motorku, ideální i pro delší trasy. Bodovala ve Velké Británii, v Německu, Itálii i ve Francii. Například ve Francii to byla oblíbená levnější alternativa ke strojům Honda či Yamaha, ve Skandinávii se prodávala i verze s bočním vozíkem. Model se vyráběl mezi lety 1973 a 1984. V současné době na něj navazuje Jawa 350 OHC.