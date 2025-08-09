Předplatné

Pět nejprodávanějších motorek Jawa, po kterých šíleli i v Káhiře a Karibiku

JAWA 350 CL Pérák

JAWA 350 CL Pérák Zdroj: Jawa

JAWA 350 typ 360
JAWA 350 typ 18
JAWA 350 OHC
JAWA 350 CL Pérák
JAWA 300 CL
Jiří Liebreich
Konec druhé světové války znamenal pro Jawu začátek. Naplno rozjela výrobu a postupně expandovala do více než 120 zemí. V některých částech světa, například v Egyptě, motoristé netoužili po motorce, ale po „Jawě“. Značka se stala symbolem. V očích mnohých zastupovala celou kategorii motocyklů prodávaných v Evropě, Africe, New Yorku i Karibiku. Které modely dodnes tvoří nejprodávanější pětici?

5. místo: JAWA 250 a 350 „Pérák“

JAWA 250/11 Pérák.JAWA 250/11 Pérák. | Zdroj: Profimedia

Motorek s modelovým označením Jawa 250/11 a 350/18, které se vyráběly mezi lety 1946 a 1954, se prodalo asi čtyři sta tisíc. Tento první poválečný model si získal velkou pozornost zákazníků na světových trzích, a otevřel tak značce dveře i na nové trhy. Stal se ikonou jak z hlediska kvality a konstrukce, tak i designu.

Jawa má pro tento model soudobého nástupce, kterým je motocykl Jawa 350 CL Pérák. Zabodovat u zákazníků se ale snaží i se zcela odlišnými stroji, jako je například tento.

4. místo: JAWA 250 a 350 „Kývačka“

JAWA 250 typ 353JAWA 250 typ 353 | Zdroj: Jawa

Asi půl milionu kusů. Tolik motorek s modelovým označením Jawa 250/353 a Jawa 350/354, které v Týnci vznikaly mezi lety 1954 a 1962, zamířilo k zákazníkům nejen v Česku. I v tomto případě se jedná o dvě objemové kategorie, u kterých je konstrukce motocyklu i jeho design shodný. Model posloužil jako předloha pro modely Jawa 300 CL a Jawa 350 CL, které dnes značka nabízí.

Zatímco Jawy z přelomu 40. a 50. let měly ještě pevný zadní rám, modely 250 a 350 už přišly s novou konstrukcí, takzvanou kyvnou vidlicí. Ta zajišťovala mnohem pohodlnější jízdu a lepší ovladatelnost – a právě od této technické novinky vznikla přezdívka Kývačka.

3. místo: JAWA 250 a 350 „Panelka“

Jawa 350 "Panelka".Jawa 350 "Panelka". | Zdroj: Profimedia

U takzvaných Panelek, tedy motorek, které se vyráběly mezi lety 1962 a 1973, se počítadlo prodejů zastavilo na více než šesti set tisících. Jedná se o stroje s modelovým označením 559, 590 a 592, které se lišily spíše jen v detailech. Spojoval je především výjimečný a nadčasový design.

Soudobým přímým nástupcem těchto strojů jsou motocykly Jawa 300 a 350 CL. Přezdívka modelu vznikla dle plechového panelu na horní části nádrže, kde byla umístěna palubní deska s tachometrem a kontrolkami. Oproti předchozím modelům to byl design značně odlišný. Jiný je i design jedné z aktuálních novinek v nabídce, se kterou Jawa cílí na mladé ženy – uspěje?

2. místo: JAWA 350/638

JAWA 350 typ 638JAWA 350 typ 638 | Zdroj: Jawa

Z linky českého výrobce sjížděly mezi lety 1984 a 1997. Do světa jich zamířilo téměř sedm set tisíc. Byla první z řady „nových“ Jaw a přišla se zásadními změnami: měla modernější hranaté tvary, novou přední vidlici i kotoučovou brzdu vpředu, což byla tehdy žhavá novinka. Měla vylepšený rám i elektrickou instalaci a poprvé použila blatníky z plastu namísto klasických ocelových. Současným nástupcem je model Jawa 350/640.

1. místo: JAWA 350/634

JAWA 350 typ 634JAWA 350 typ 634 | Zdroj: Jawa

Bestseller s téměř jedním milionem prodejů. Byla posledním modelem s typickým retro vzhledem Jawy 60. let. Zachovala si chromované blatníky, velké kulaté světlo i robustní vzhled. Byla považována za spolehlivou a pohodlnou cestovní motorku, ideální i pro delší trasy. Bodovala ve Velké Británii, v Německu, Itálii i ve Francii. Například ve Francii to byla oblíbená levnější alternativa ke strojům Honda či Yamaha, ve Skandinávii se prodávala i verze s bočním vozíkem. Model se vyráběl mezi lety 1973 a 1984. V současné době na něj navazuje Jawa 350 OHC.

