K růstu cen plynu přispěly na začátku roku ukončení tranzitu ruské suroviny přes Ukrajinu i debaty o tom, že by se sedmadvacítka měla zbavit importu LNG z válčící země. Nepomáhá ani poměrně chladné počasí a relativně nízká naplněnost unijních zásobníků. Ta klesla pod padesát procent. Někde čerpání úložišť navíc umocňuje slabý vítr a nízká výroba elektřiny z tohoto zdroje.

Plyn z evropských zásobníků rychle mizí

Loni touto dobou přitom byly evropské zásobníky plné zhruba na sedmdesát procent a dlouholeté průměry jsou rovněž vyšší než současný stav. Mezi jednotlivými členskými zeměmi jsou však velké rozdíly. Zatímco Portugalsko a Švésko jsou na tom velmi dobře, Chorvatsko, Francie a Nizozemsko jsou zhruba na třetině kapacity. Stav úložišť v České republice odpovídá unijnímu průměru.

„Rychle se vyčerpávající zásoby poukazují na křehkost evropských dodávek,“ je přesvědčen analytik Bloomberg Intelligence Patricio Alvarez. Dodal, že ztráta většiny ruských dodávek během posledních tří let učinila evropské trhy s plynem náchylnější k cenovým šokům v reakci na krátkodobé výpadky, poptávku po LNG v Asii a změny počasí.

Analytická společnost ICIS předpověděla, že spotřeba plynu v Evropě v únoru meziročně vzroste o sedmnáct procent. A situace s vyprazdňováním zásobníků se může ještě zhoršit s předpokládaným blížícím se ochlazením. „Očekává se, že teploty v příštích dnech prudce klesnou, zejména ve Spojeném království, Německu a Francii,“ uvedli na začátku týdne podle The Wall Street Journal analytici z ANZ Research. „To pravděpodobně povede k urychlení čerpání zásob, které jsou již nyní na nejnižší úrovni v tomto ročním období od energetické krize v roce 2022,“ konstatovali.

Situace na trhu s LNG je napjatější než loni

„Riziko, že Evropská unie vstoupí do jara s velmi nízkými zásobami plynu, se v posledních několika týdnech zvýšilo,“ řekl Blombergu Arne Lohmann Rasmussen z Global Risk Management. Evropě v současnosti akutně nehrozí nedostatek suroviny. Už nyní se ale debatuje o tom, že obnovit přes léto zásoby bude pro některé země zřejmě velkou výzvou.

Ceny letních kontraktů tak v posledních týdnech rovněž prudce stouply. Jsou zhruba o pět eur vyšší oproti kontraktům na příští zimu, což značně snižuje motivaci kupců hromadit plyn do zásoby. Odborníci navíc nepředpokládají, že by se ceny v blízké době měly snížit, protože nabídka plynu na trhu zřejmě zůstane napjatá.

Dovoz zkapalněného plynu do Evropské unie a Británie byl loni slabší a kapacita některých terminálů zůstávala z velké míry nevyužitá. V únoru ale dosáhl 9,8 milionu tun a byl tak nejvyšší od prosince 2023. Více než polovina importu připadala podle dat analytické společnosti Kpler na import ze Spojených států.

Konzultační firma Energy Aspects očekává, že evropská poptávka po LNG letos stoupne o čtrnáct milionů tun na 101 milionů. Evropa musí o LNG soutěžit s asijskými kupci a její pozici ztěžuje to, že nová americká exportní zařízení LNG nezvýšila kapacitu tak rychle, jak se očekávalo. „Potřeba Evropy doplnit sklady po chladnější zimě a dalších omezeních ruských dodávek způsobí, že bude soutěžit o náklad tvrději než loni,“ řekl Reuters analytik ICIS Alex Froley.

Kritici tvrdí, že požadavek Bruselu ceny uměle zvyšuje

Pravidlo z období energetiké krize, že by měly být unijní úschoviště před zimní sezonou na devadesát procent plná, má na konci roku skončit. Brusel by ho však nejspíš rád prodloužil. „Hledáme různé možnosti, jak zajistit dostatečné zásoby plynu, jakmile skončí současná regulace,“ citovala agentura Reuters před časem tiskové oddělení Evropské komise. Euractiv uvádí, že nejspíš přijde s legislativním návrhem do konce února nebo začátkem března.

Země s největšími kapacitami zásobníků jako Německo, Itálie a Nizomsko však nejspíš budou požadovat zmírnění limitu. Jsou přesvědčené, že pravidlo, které navíc stanovuje několik dílčích cílů pro různé měsíce, přispívá ke zvyšování letních cen plynu. Tyto státy už zahájily neformální jednání o uvolnění pravidel.

Evropská plynárenská asociace Eurogas už také vyzvala Brusel, aby zvážil přínosy i náklady plánu na prodloužení regulace stavu zásobníků. „Pokud se prodlouží, měly by zvážit reformy, jinak bude nařízení nadále uměle navyšovat sezónní poptávku, snížovat efektivitu trhu a přispívat k trvale vyšším cenám na trhu s plynem v EU,“ podotýká ve svém doporučení svaz.

Německo zároveň zvažuje dotace na plnění skladišť. Už tyto úvahy však nejspíš přispěly k potížím s drahými letními kontrakty a dostaly tak pod tlak další členské země.