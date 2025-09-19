Po letech akvizic divestice. Draslovka prodává divizi zemědělské chemie
V Kolíně vybudovaná mezinárodní chemická skupina Draslovka musí revidovat své růstové plány. Kvůli energetické drahotě, geopolitickému napětí a pouze pozvolnému přijetí jejích nových inovativních produktů chemička neroste tak, jak si vytyčila, a loni prodělala takřka miliardu korun. Skupině navíc na jaře klesl rating, což ještě více zvýšilo tlak na zeštíhlení. Výsledkem je prodej divize zemědělské chemie, kvůli čemuž Draslovka přijde o nejmenší ze svých tří hlavních byznysových pilířů.
Draslovku tvoří tři hlavní obchodní divize: řešení pro těžební procesy, řešení pro zemědělství a speciální chemikálie. Každá sídlí na jiném kontinentu – ta zemědělská, která je jednoznačně nejmenší, v australském Melbourne. Divize, jež v posledních letech tvoří jen jednotky procent tržeb celé Draslovky, prošla restrukturalizací už loni. Z ní vzešla s novým názvem Intreso Group.
Její zaměření zůstává neměnné. Specializuje se na nové generace chemikálií, konkrétně na takzvané fumiganty a biocidy, které mají nahradit nešetrné a z toho důvodu dnes už zastaralé pesticidy. Naopak fumiganty a biocidy dokážou hubit škůdce ekologicky. Hlavními zákazníky přitom překvapivě nejsou agrární firmy, ale přístavy, které potřebují chránit své náklady a skladovací prostory právě před zavlečením škůdců.
Ještě v roce 2021 měla Draslovka s touto divizí velké plány. „Fumiganty, biocidy a speciální chemie by měly v budoucnu tvořit 30 procent našeho obratu, ideálně asi polovinu. Bude to ale ještě několik let trvat. Světový trh podle nás dál poroste, protože se mění pohled na péči o půdu a udržitelnost celkově. Nástup nových látek, které by nahradily „archaické“ pesticidy, brzdí komplikované, pomalé a nákladné regulatorní procesy,“ řekl tehdy v rozhovoru pro Hospodářské noviny šéf společnosti Draslovka Pavel Brůžek mladší.
Se speciální chemií má sice Draslovka velké plány – loni s americkým výrobcem baterií Natron Energy uzavřela dohodu o dodávkách klíčového chemického materiálu na bázi pruské modři. Se zemědělskou částí však už nepočítá. Loni divize se zhruba 90 zaměstnanci utržila přibližně 14 milionů dolarů, tedy kolem 300 milionů korun. V té době už přitom Draslovka zkoumala možnost prodeje celé divize. Letos své úsilí ještě zintenzivnila.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!