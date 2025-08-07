Přísnější pravidla pro soláry v Číně zvedají ceny surovin. Zdražení pocítí i český zákazník
Rozkolísaný čínský trh solárních panelů je o krok blíže stabilizaci. Po pádu mnoha tamních firem, kdy cenová válka držela ceny panelů extrémně nízko, nyní přispěchali místní zákonodárci a zvýšení cen se pokouší trhu přímo naordinovat. Nástrojem má být regulovaná cena polysilikonu, neboli křemíkového polymeru, který je klíčovým primárním materiálem pro výrobu fotovoltaických panelů. Jeho cena od začátku července vystřelila zhruba o třetinu a první výrobci panelů už zdražují. To se postupně přelije i do ceníků českých zákazníků.
Ještě v první polovině roku 2023 byl solární trh až na výjimky zdravý a ve skvělé kondici. Vysoká poptávka způsobena energetickou krizí nechávala vydělat všem částem solárního řetězce až po poslední výrobnu v Číně. Po ukončení pandemických opatření se však postupně rozjela čínská solární výrobní mašinerie, kterou nešlo zastavit. Čínští solární giganti začali chrlit panely ve velkém, zaplavili jimi globální trh a cena technologie od té doby klesla o vyšší desítky procent. Nyní podle českých solárníků přichází první významnější obrat, který může mít dlouhotrvající efekt.
Radek Orság, zakladatel společnosti SolSol, která distribuuje solární komponenty na český trh, už první zdražení pocítil. „Od srpna nám dodavatelé zvýšili ceny nově vyráběných panelů o pět až deset procent. Další růst očekáváme v září,“ říká šéf jednoho ze dvou předních distributorů na český trh. „Nárůst ceny je důsledkem nové politiky čínských kontrolorů trhu, kteří mají jasný úkol – zastavit ztráty výrobního segmentu, které trvají už dva roky,“ přidává kontext Orság.
Zdražení už pociťují první české firmy
O stejný procentuální nárůst zvedne cenu i jeho SolSol. Navíc se může těšit z toho, že stejná procentuální marže mu z vyšší ceny ponechá více zisku. „Tento efekt ale bude marginální. Vyrovná se poklesem cen dalších technologií, jakými jsou střídače a baterie. Navíc, dosud byl trh enormně pod tlakem, takže jsme mnohdy museli marže snižovat, situace se nyní bude spíše pouze postupně normalizovat,“ zůstává opatrný Orság, který vyhlíží ještě jeden efekt – v nejbližších měsících by čínská vláda měla zrušit exportní dotace, které technologii zlevňují o dalších přibližně deset procent. I tak by se ceny solárních panelů po této slevě vrátily zhruba na úroveň z léta roku 2024.
Cena polysilikonu |
S tím, že je trend zlevňování u konce, souhlasí i montážní firmy. Ty jsou pod tlakem zejména kvůli slabé poptávce po nových instalacích. Nízké ceny technologií ale ukously marže i jim. Nízká poptávka a velký počet firem na trhu totiž vedl k vysoce konkurenčnímu prostředí. Trh se nyní postupně čistí, v insolvenci nebo likvidaci od roku 2022 skončily desítky firem „z oboru“, včetně těch největších jako Malina, S-Power nebo například Woltair.
Instalace budou dražší
Po delší době tak budou mít prostor ke zdražení i montážní firmy. „Určitě ceny zvýšíme. Jednak kvůli vyšším cenám technologií, jednak kvůli rostoucím nákladům na montáž. Málokdo si například uvědomuje, že každoročně roste cena práce, která tvoří podstatnou část ceny,“ říká Aleš Hradecký, šéf společnosti PREsolidsun a zároveň předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky. Konkrétní cenovou politiku ještě prozrazovat nechce, pokud se však trh bude vyvíjet podle očekávání, dvouciferné zdražení je podle něj otázka několika měsíců.
Podobně to vidí i zakladatel společnosti Acetex Jakub Mahel. „Na jakékoliv změny cen na trzích se snažíme reagovat co nejflexibilněji to jde. A to jak směrem dolů, tak nahoru. Tato rychlost nám ale umožňuje propisovat změny do cen postupně. Toho se budeme řídit i v tomto případě,“ sdělil Mahel.