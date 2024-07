Soud schválil ukončení provozu závodu Energetického Holdingu Malina

Městský soud v Praze schválil ukončení provozu závodu Energetického Holdingu Malina. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Firma s dluhy za více než miliardu korun, která se zabývala instalacemi fotovoltaických panelů na střechy, je v konkurzu. To znamená likvidační řešení úpadku prostřednictvím rozprodeje majetku.