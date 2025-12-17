🎧 Givet s kosmetikou roste přes influencery, Gen Z a korejskou rutinu, říká jeho šéf
- Givet se během tří let proměnil z distributora v „house of focus brands“ se silným portfoliem kosmetických značek.
- Největší potenciál firma vidí v korejské kosmetice, sofistikovaných rutinách a růstu generace Z, ochotné platit za kvalitu.
- V příštích pěti letech chce být Givet stabilním producentem a tvůrcem privátních značek, říká Martin Vrána.
Tři roky po vzniku společnosti Givet, výrobce a distributora kosmetických produktů, popisuje generální ředitel Martin Vrána výraznou transformaci. Firma se podle něj postupně přeměnila z distributora na takzvaný „house of focus brands“, tedy tvůrce a vlastníka strategicky budovaných značek. Každá z nich si „našla skulinku nebo svého zákazníka a vyprofilovala se tak, aby měla své místo na trhu,“ říká Vrána. Dnes portfolio zahrnuje deset značek a stovky produktů, některé vytvořené od nuly a jiné rebrandované.
Givet však neplánuje primárně rozšiřovat počet značek, ale produktů. Jen letos uvedl kolem pěti set novinek a v příštím roce má vzniknout dalších více než tři sta. Tahounem je podle Vrány značka parfémů Novellista, která „má určitě nádech větší evropské značky“. Silný růst připisuje také SKINSOO, korejské dermokosmetice, jež se nyní listuje v české síti lékáren.
Češi už nejsou jen lovci cen
Podle šéfa Givetu se spotřebitelé na trzích výrazně liší. Západ je ochoten za kvalitu platit více, zatímco Polsko je vzhledem k velikosti a konkurenci citlivější na cenu. České zákazníky už nepovažuje za orientované jen na levné položky a Generace Z podle Vrány vyžaduje autenticitu značek a produkty, s nimiž chce souznět: „Záleží jim na tom, jakým způsobem se značka prezentuje a co za ní je,“ říká Vrána.
Velkou roli dnes prodejně hrají sociální sítě a influencerský marketing a firma na ně spoléhá více než na klasickou reklamu, podle Vrány nejlépe funguje mix ambasadorů i mikroinfluencerů.
Do budoucna chce Givet posilovat vlastní značky i tvořit privátní brandy pro další retailové hráče. Za pět let Vrána vidí firmu jako „stabilně vyrábějící a etablovanou“ s deseti až třinácti strategickými značkami a rozvíjejícími se trhy. „Myslím, že jsme otevření ke spolupráci s distributorem pro zaštítění určitého regionu,“ dodává.
Pusťte si celý rozhovor na začátku článku.