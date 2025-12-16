Autosalony a servisy v Německu krachují. Odpověď Berlína znevýhodní některé české firmy
- Množící se insolvence se šíří v Německu, obzvlášť v tamním automobilovém průmyslu.
- Končí i kdysi významné firmy, které vysílaly k zákazníkům mimo jiné i nové škodovky.
- Dohání je staré dluhy z doby covidu i nástup elektromobilů.
Přibližně 24 tisíc firem se letos v Německu ocitne v insolvenci, tedy nejvíce od roku 2014. Očekává to úvěrová agentura Creditreform, na jejíž studii odkázala před týdnem agentura Reuters. V ještě mnohem horším stavu je však německý automotive, jak upozorňuje Christoph Niering, předseda Asociace insolvenčních správců a partner v advokátní kanceláři Niering Stock Tömp.
Nárůst bankrotů například mezi autoservisy a opravnami letos vzrostl přibližně o dvacet procent, cituje Nieringa specializovaný web Automobilwoche. Že letos hrozí takový scénář, uváděla e15 už na začátku roku.
Důvodů, proč zaniká spousta německých firem, na jejichž přežití závisí i nemálo českých, je více. Podle Nieringa mezi ně patří i efekt odložených bankrotů. Berlín během pandemie covid-19 podniky značně podporoval, insolvencí bylo v té době relativně málo. Nyní však realita dohání trh.
Německo hlásí množící se bankroty a insolvence
Návrh na insolvenci například nedávno podala skupina Preckel, kdysi jeden z největších prodejců vozů v Severním Porýní-Vestfálsku. Do autosalonů této skupiny chodili nejen Němci i pro značky z koncernu Volkswagen, mezi kterými nechyběly ani škodovky. Podnik z Krefeldu dnes nabízí hlavně značky Kia, MG, Suzuki, Fiat, Alfa Romeo nebo Nissan. Koncem listopadu však byl donucen zavřít tři pobočky v Düsseldorfu, Heiligenhausu a Solingenu. Provoz zachovává v Krefeldu, Geldernu a Mönchengladbachu.
Není přitom zdaleka sám, kdo je v potížích. Podobných autosalonů podalo návrh na insolvenci v prvním čtvrtletí třináct, dalších šest přibylo do konce září, uvádí poradenská společnost Falkensteg.
Ještě varovnější čísla zveřejnil Institut pro výzkum malých a středních podniků (IfM). V prvním pololetí evidoval 314 návrhů na insolvenci v sektoru označovaném jako „obchod s motorovými vozidly, jejich údržba a opravy“, meziročně téměř o stovku více. Patřila mezi ně i autopůjčovna Starcar, jejíž restart je spíše nepravděpodobný. Podle Manager magazínu se očekává, že hledání investorů selže a začátkem příštího roku by tak měl někdejší prodejce aut zaniknout.
Elektromobily a tlak na změnu
„Mnoho podniků je silně zadlužených, má potíže se získáváním nových úvěrů a bojuje se strukturálními zátěžemi, jako jsou ceny energií nebo regulace,“ uvedl Patrik-Ludwig Hantzsch, vedoucí ekonomického výzkumu ve společnosti Creditreform. „To vystavuje zejména malé a střední podniky obrovskému tlaku a ochromuje to řadu jejich provozů,“ dodal. Právě menší firmy s nanejvýš deseti zaměstnanci tvoří většinu z nově množících se insolvencí.
Jednou z jejich příčin je mimo jiné i nástup byznysu s čistě elektrickými automobily. „Tradiční dílny ztrácejí svou přidanou hodnotu. To může ohrozit jejich existenci a ještě více zvýšit počet insolvencí,“ míní Niering. Hospodářské dopady trpkých konců nejsou zdaleka zanedbatelné – jen letos mají dle Creditreform vyústit ve finanční ztráty v objemu kolem 57 miliard eur. To znamená v průměru přes dva miliony eur na jeden případ a dopad na 285 tisíc zaměstnanců.
Silný průvan v automotive je snadno rozeznatelný i pro ty, kteří se o dění v oboru dennodenně nezajímají. I z ulice totiž mohou v autosalonech spatřit zaparkované automobily asijských značek, jejichž přítomnost po boku věhlasných německých legend byla ještě před pár lety nemyslitelná. Řeč je například o automobilech Kia, Hyundai, Great Wall Motor nebo BYD.
Potíže ovšem hlásí celá německá ekonomika; v obzvláště špatné situaci jsou průmyslové podniky s vysokou spotřebou energií. Berlín je proto od příštího roku podpoří štědrým dotováním elektřiny. Na Německo silně navázaný český byznys se tak dostává do kleští. Pokud bude německý automotive dál brzdit, český to pocítí rovněž. Tuzemské energeticky náročné podniky však mohou zapomenout na masivní dotování elektřiny, takže se brzy dostanou do vážné konkurenční nevýhody.
„Bez srovnatelných podmínek pro průmysl bude české ocelářství dlouhodobě neudržitelné,“ uvedl Roman Heide, generální ředitel Třineckých železáren. Pokud vláda nepřijde s jasnou podporou, hrozí podle něj, že se výroba surové oceli z Česka vytratí: „To by znamenalo ztrátu nejen pracovních míst, ale i části naší průmyslové soběstačnosti.“