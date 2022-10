Majitel nalil do kunovického Aircraftu stamilionový provozní kapitál | E15.cz

Výrobci letadel Aircraft Industries z moravských Kunovic se nedaří nalézt lék na důsledky protiruských sankcí. Embargo na vývoz do Ruska jej natolik finančně vyčerpalo, že mu ihned po vstupu do firmy musel půjčit nový majitel. Společnost Omnipol tam do konce srpna poslala na provozní financování 324 milionů korun, jak vyplývá z nově zveřejněné výroční zprávy Aircraftu za loňský rok.