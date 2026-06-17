Ropný šok se může rychle otočit. IEA čeká příští rok nadbytek nabídky
- Mezinárodní agentura pro energii čeká po obnově provozu v Hormuzu výrazný převis ropy.
- Nabídka má růst rychleji než poptávka.
- Trh tak může doplnit vyčerpané zásoby.
Postupné znovuotevírání Hormuzského průlivu příští rok vyústí ve výrazný přebytek ropy na světovém trhu. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Spojené státy a Írán dosáhly v těchto dnech dohody o ukončení déle než tříměsíčních bojů, která zahrnuje znovuotevření Hormuzského průlivu ze strany Íránu a zrušení námořní blokády ze strany USA. To by mohlo ukončit největší narušení dodávek ropy v historii, které podle IEA snížilo produkci ropy na Blízkém východě o více než 14 milionů barelů denně.
„Pokud dohoda vydrží, vývoz a produkce z Perského zálivu by se měly postupně zotavit – v neposlední řadě proto, že jakmile bude zrušena blokáda USA, může se vývoz z Íránu plně obnovit,“ uvedla IEA. Trh s ropou se pak v příštím roce dostane do značného převisu nabídky nad poptávkou, dodala.
Globální nabídka ropy vzroste o osm milionů barelů denně. Poptávka se zvýší pouze o dva miliony barelů denně.
„To by trhu mohlo poskytnout vítaný oddech a příležitost k doplnění vyčerpaných zásob nebo k vybudování nových strategických rezerv, jelikož země v reakci na krizi přehodnocují své energetické strategie a politiky,“ uvedla agentura, která funguje i jako poradce průmyslovým státům v otázkách energetiky.