„Úspěch Škody je založen na rozsáhlé modelové řadě a poměrně nízkých fixních nákladech,“ řekl předseda představenstva automobilky Klaus Zellmer serveru Automobilwoche. „Aby ziskovost zůstala zachována, automobilka, která zaměstnává 41 tisíc lidí, plánuje zmenšit pracovní síly o patnáct procent. Pracovní místa projdou přirozenou fluktuací,“ dodal Zellmer. Firma aktuálně v Česku zaměstnává zhruba 37 tisíc lidí.

Škoda očekává snižování pracovních míst

„Společnost Škoda Auto již mnoho let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby si udržela potřebnou konkurenceschopnost našich závodů v České republice. Součástí toho je i program, který jsme v loňském roce komunikovali, a to snížení počtu nepřímých zaměstnanců o 15 procent do roku 2028 s využitím přirozené demografické fluktuace. Tento program se netýká přímých zaměstnanců ve výrobě,“ sdělil serveru e15 mluvčí Škoda Auto Tomáš Kotera. „Škoda Auto společně se sociálním partnerem Odbory KOVO činí zároveň veškeré kroky k zajištění zaměstnanosti, což odráží citlivý přístup společnosti Škoda Auto ke společensky odpovědné transformaci,“ dodal.

Zpráva německých médií se podle Kotery týkala hypotetického výsledku, pokud by se podobný přístup uplatnil i po roce 2028, podobně jako v posledních letech, kdy se celkově usilovalo o zeštíhlení počtu zaměstnanců.

„Pro příští rok je určené snížení pracovních míst o tři procenta, tedy o vyšší stovky míst v oblasti nepřímého personálu. Tedy míst, která nejsou přímo spojena s výrobou aut. Typově se tak může jednat například o pozice v oblasti financí, marketingu a dalších,“ uvedl v loňském rozhovoru s e15 Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škody Auto.

Evropské automobilky jsou v křeči

Automobilový průmysl v Evropě se v poslední době potýká mimo jiné se slabou poptávkou a nečekaně slabým zájmem lidí o elektromobily. Čelí také hrozbě, že administrativa nového amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA. Evropský průmysl doplácí rovněž na drahé energie a ztrácí konkurenceschopnost vůči Spojeným státům i Číně.

Automobilky se letos dostanou do kleští i kvůli přísnějším emisním cílům Evropské unie, které je nutí dál stlačovat produkci CO2 i přes klesající prodeje elektromobilů. Stále také platí záměr v roce 2035 zakázat výrobu aut se spalovacími motory.