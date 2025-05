Škoda aktuálně zaměstnává přes 36,5 tisíce lidí, rušení míst se týká jen části z nich: takzvaného nepřímého personálu, který se nepodílí na výrobě – tedy například oddělení marketingu, financí a podobně. Tato skupina aktuálně čítá zhruba 10,5 tisíce lidí. Do roku 2028 se má zúžit o patnáct procent.

„Letos rušíme nižší stovky míst. Lidé buď odcházejí do důchodu, na mateřskou dovolenou, nebo do jiné firmy. Pět procent úspor vzešlých z těchto zaniklých míst reinvestujeme do nových strategických oblastí, hlavně v oblasti informačních technologií a vývoje motorů,“ uvádí v rozhovoru pro e15 člen představenstva Škody Martin Jahn.

Pracovní pozice zanikaly ve firmě už loni, kdy jich Škoda škrtla asi tři stovky. Odchozí zaměstnance nahradila umělou inteligencí. Dělo a děje se tak i nadále v celé řadě oddělení. Jako příklad lze zmínit činnost, která je specificky pro automobilku mimořádně důležitá.

Jedná se o zjišťování, jak o jednotlivých modelech smýšlí široká veřejnost. Především o těch, které výrobce nově uvádí na trh a potřebuje co nejrychleji zjistit, co konkrétně se potenciálním zákazníkům líbí, a co naopak změnit či vylepšit. Obzvláště v případě čistě elektrických vozů jsou diskuze na sítích hodně peprné. Až dosud Škoda platila desítky lidí, kteří každodenně pročítali komentáře uživatelů na Facebooku, Instagramu, LinkedInu či na X. Nově tento náročný úkol přebírá umělá inteligence.

„Používáme ji k analýze stížností zákazníků na sociálních sítích, aby tento úkol nezatěžoval desítky lidí. Jazykové modely třídí stížnosti podle toho, na co si lidé stěžují, jakou mají komentáře intenzitu či úroveň,“ řekl Jahn. Podobně jako mnoho dalších firem i Škoda přechází na používání umělé inteligence v call centru, kde technologie pomáhá řešit dotazy zákazníků.

Automobilka nahrazuje lidskou práci činností umělé inteligence i v mnoha dalších oblastech. „Používáme ji také při překládání videí, na kterých vysvětlujeme jednotlivé funkce v automobilu. Natočíme základní video v jednom jazyce a umělá inteligence ho přeloží do dalších jazykových mutací. A naopak škrtáme tradiční procesy, které nám nic nepřinášejí, kupodivu jich je stále dost,“ dodal Jahn.

Škoda Auto, umělá inteligence a nová pracovní místa

Že je umělá inteligence na vzestupu i v tuzemsku, odhalila studie Deloitte TMT Highlights Czech Republic 2025. Počet Čechů, kteří tuto technologii používají, se podle ní loni téměř ztrojnásobil na šedesát procent. Nejčastěji používali aplikace ChatGPT (45 procent), MS Copilot (pět procent) a Gemini (čtyři procenta). Došlo i k nárůstu počtu těch, kteří technologii používají denně, a to z pěti na 27 procent Čechů.

„Očekávejme, že se z pasivního získávání informací přehoupneme do doby, kdy se AI stane proaktivním nástrojem, který nebude jen asistovat, ale bude schopný samostatně vyřešit úkoly, rozhodovat nebo automatizovat pokročilé procesy. Nasazení ve firmách a v organizacích má obrovský potenciál zejména v efektivitě jednotlivých činností, který je podle mých odhadů zatím využitý tak z pěti až deseti procent,“ dodává ředitel týmu strategie fúzí a akvizic Deloitte Jan Kudlák.

Nástup moderní technologie s sebou přináší také vznik nových pracovních míst nebo činností, které jsou a budou pro podniky nepostradatelné. To platí i pro Škodu, která jako zaměstnavatel nemá v plánu výrazněji „hubnout“. Loni zrušila zmíněné tři stovky pracovních míst, zároveň ale sedm set pozic zřídila nebo transformovala, tedy upravila jejich náplň či zaměření. „Vznikají místa třeba v oblasti nových aktivit, které v rámci koncernu Volkswagen získáváme. Souvisejí s digitalizací nebo s používáním právě umělé inteligence při prodeji aut,“ prozrazuje v rozhovoru Jahn.

Škoda je oproti mnoha evropským značkám, a to nejen těm z koncernu Volkswagen, ve výborné kondici. Loni zvýšila tržby skoro o pět procent na téměř 28 miliard eur a provozní zisk o třetinu na 2,3 miliardy eur. Naopak koncernu VW jako celku klesl provozní zisk o patnáct procent na devatenáct miliard eur. Odbory mladoboleslavské automobilky už varovaly, že kvůli chybám koncernu musí Škoda odevzdávat zisky do Německa, což údajně ohrožuje její další investice.

„Koncern Volkswagen, který má více než šest set tisíc, někdo říká sedm set tisíc zaměstnanců, je stále velkým molochem. Volkswagen byl dosud největší, byl jedničkou v prodeji vozů, nikdy ale ne v rentabilitě a to je nyní problém,“ zdůrazňuje odborový předák Jaroslav Povšík. Tvrdí, že se funkce v koncernu předávaly „dynasticky“, tedy na základě známostí, a ne schopností: „Pokud toto nepřekonáme, tak budeme mrtví.“

Umělá inteligence, digitalizace a obecně moderní technologie jsou zcela klíčové, pokud si má Škoda udržet vydobyté pozice na světových trzích i v nové éře, do níž automotive vstupuje. Do éry automobilů, které už zákazníka neohromí „samozřejmými“ skvělými jízdními vlastnostmi, ale softwarem či konektivitou.

„Musíme nabrat nové lidi, nové svěží myšlení těch, kteří něco dokázali. I malé děti už dnes mají mobily a tablety. Jsou to jiní lidé, kteří si auta představují úplně jinak, než jaká jsme je chtěli my. Vidí v podstatě počítač na kolech. Budou požadovat úplně jiné věci, které jim budeme muset dát,“ říká Povšík. Značky, které se tomu nepřizpůsobí, podle něj mohou velmi rychle zmizet podobně jako někteří výrobci chytrých telefonů.

Jak budou vypadat škodovky blízké budoucnosti? Takhle si Škoda namodelovala koncepční vůz Vision 7S, z něhož vzejde například plně elektrické sedmimístné SUV. Automobilka ho představí v příštím roce.