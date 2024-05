Moderní, ale přesto industriálně vzhlížející Laurin & Klement Kampus plný openspace prostor pojme až dva tisíce pracovníků. Žádný z nich – včetně předsedy představenstva Klause Zellmera – však nebude mít své místo pevně dané. Než půjde pracovat do budovy, musí si zarezervovat „židli“ pro tento den v některé části komplexu – míst u stolů s počítačem je totiž „jen“ 1500.

Automobilka se tak snaží nalézt efektivní kompromis, jak skloubit práci v kanceláři, z domova nebo na služebních cestách, tedy mít moderní sídlo, jež ale nebude v době home-officů poloprázdné. K podobnému řešení již přistoupila řada dalších větších firem, například divize Amazonu v Karlíně. Celkem bude k dispozici téměř 23 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch.

„Pandemie nám ukázala, že home-office může být v některých případech efektivní. Nic ale nenahradí společnou práci na jednom místě,“ prohlásil při slavnostním představení nového sídla Zellmer. Jakkoliv mohou znít tato slovo jako fráze, v případě Škody jsou skutečně realitou.

Automobilka totiž do nového sídla sestěhovává zaměstnance, kteří dosud pracovali ve zhruba dvou desítkách budov v Mladé Boleslavi či v Praze. Od jejich koncentrace na jedno místo – hned vedle 11. brány výrobního závodu – si Škodováci slibují větší efektivitu a zrychlení procesů.

Jen garáže v budově nabízí 318 míst k parkování, necelá polovina z nich je vybavena dobíječkou pro ryze elektrické vozy. Připraveno má být i stanoviště sdílených kol. V přízemí budovy se nachází mimo jiné kantýna a kavárna, obě stravovací zařízení by měla sloužit jak zaměstnancům, tak veřejnosti. V nabídce vidíme například hovězí polévku Pho bo za 110 korun pro zaměstnance a 143 korun pro hosty nebo kuřecí stehno na česneku za 44 korun pro zaměstnance a 86 korun pro veřejnost.

Prostoru v přízemí za recepcí dominuje zaparkovaná Škoda Octavia v barvách hokejového mistrovství světa, které automobilka dlouhodobě sponzoruje. Budova i její okolí jsou plné zeleně, většina má pocházet z regionu.

„Máme ověřeno, že květiny na pracovišti zvyšují produktivitu práce,“ vysvětluje škodovácký průvodce po novém sídle Miroslav Nevlida. Všechny pracovní stoly jsou výškově nastavitelné, všechny monitory stejné a fungují na „jediný“ kabel. „Aby byla práce každý den na jiném místě příjemná,“ dodává Nevlida. Kancelářské patro je vybaveno kuchyňkou s barem i „budkami“ pro telefonování, které neruší kolegy. Na zdech budovy ve všech patrech se nacházejí siluety Václavů Laurina a Klementa, jež mají dodávat inspiraci.

Nové sídlo pro Škodu postavil koncernový developer Volkswagen Immobilien – je to vůbec první nemovitost, kterou pro mladoboleslavskou automobilku zhotovil. Stavět začal v květnu 2022, první zaměstnanci se do budovy přestěhovali letos v březnu. Do června by se měly přesuny dokončit. Automobilka si nové sídlo pronajímá, smlouvu má na deset let. Škoda se díky tomu může zbavit některých budov, které si dosud pronajímala. Ne všechny ale opouští - například v Pentagonu, kde dosud sídlila, bude dál fungovat účetní nebo IT oddělení.

Vedle větší efektivity Škoda zdůrazňuje, jak udržitelné má být nové sídlo. To disponuje mimo jiné fotovoltaickou elektrárnou s 222 panely o výkonu 100 kilowatt. Šetřit energii pak má LED osvětlení vybavené inteligentními senzory. Oproti dosud využívaným zářivkám má uspořit polovinu energie.

„Kromě toho je budova vybavena vysoce účinnými ventilačními systémy, které v horkých dnech ochladí prostory během noci, zatímco klimatizace bude pracovat s rekuperačním koeficientem ve výši 80 procent. Rolety, které chrání komplex před slunečním zářením, dále sníží nároky na ochlazování budovy o 30 procent,“ uvedla Škoda. Očekává, že nový komplex bude oceněn zlatým certifikátem Německé rady pro udržitelné budovy. Tato certifikace slouží jako globální měřítko pro posouzení ekologické ohleduplnosti moderních staveb.

