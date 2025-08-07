Škoda Elroq má nového konkurenta? Stellantis přišel s levnější alternativou
Segment středně velkých elektrických SUV je dnes velmi konkurenceschopný, přesto se stále objevují nové modely. Jedním z nich je zástupce čínského startupu, jehož distribuci v Evropě má na starosti koncern Stellantis, píše Auto.cz.
V České republice zahájila letos v létě prodej čínská značka Leapmotor. Ta se od konkurence liší tím, že 20 procent jejího podílu vlastní evropský koncern Stellantis. Prostřednictvím společného podniku Leapmotor International má Stellantis exkluzivitu na export těchto vozů do Evropy, přičemž prodej na českém trhu zajišťuje skupina Emil Frey.
Na vývoji aut se také částečně podílí a třeba ladění podvozků pro evropský trh mají na starosti vývojáři z Maserati. Zatím jsou u nás dostupné dva modely: levný elektrický hatchback T03 a SUV C10.
Letos nabídku doplní další SUV B10, které se s délkou 4515 mm zařadí pod C10 a konkurencí bude třeba pro Škodu Elroq. Vzhledově je většímu sourozenci velmi podobný, a to jak karoserií, tak minimalistickým interiérem s obrovskou obrazovkou uprostřed. Ta už podporuje zrcadlení mobilu přes Apple CarPlay a Android Auto a celý systém běží na čipu Snapdragon 8155.
Pouze elektrická verze
Na rozdíl od C10 bude B10 dostupný pouze v elektrické verzi. Variantu se sériovým hybridem zatím nemají v nabídce ani v Číně. Novinka má pohon zadních kol, výkon 160 kW a maximální točivý moment 240 Nm, na stovku zrychlí za 8 sekund. Baterie jsou k dispozici dvě, obě LFP.
Menší má kapacitu 56,2 kWh a umožňuje dojezd až 361 km dle WLTP, větší se 67,1 kWh má zajistit dojezd až 434 kilometrů. Obě umějí nabíjet střídavým proudem na tři fáze výkonem 11 kW a stejnosměrným až 168 kW. Jako čas potřebný k nabití do 80 procent udává Leapmotor 20 minut, jenže si pomáhá rozmezím začínajícím na 30 procentech.
Česká cena zatím zveřejněna nebyla, v české tiskové zprávě je ovšem zmíněná jednotná cena pro Evropu – 29.900 Eur. Tedy v přepočtu asi 735 tisíc korun, což by novinku postavilo do výhodné pozice proti zmíněnému elroqu, který startuje na 799.000 Kč, nebo třeba MGS5, které dá pořídit od 789 900 korun. První kusy B10 mají být v Česku už v říjnu.
Dále chce Leapmotor na náš trh až do roku 2028 každý rok uvádět jednu novou modelovou řadu. V Číně jich dnes už má sedm, vedle hatchbacku také čtyři SUV a dva sedany. Čtyři modely s písmenem C kromě elektrické verze nabízí také sériový hybrid. Do nabídky by se mělo dostat také menší SUV a hatchback větší než současné T03.
Startup Leapmotor byl založen v roce 2015 a uvedl se malým levným elektrickým kupé S01, které se vyrábělo jen tři roky. Dnes už firma patří mezi nejúspěšnější nové značky v Číně a loni byla mezi startupy dokonce druhá. V celkových prodejích ji na tamním trhu patří 23. místo, loni prodala 252 606 aut, což je meziroční nárůst o 98,5 procenta.
VIDEO: Leapmotor C10 a T03