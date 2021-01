Škoda se zaměří na levnější auta, říká expert | E15.cz

Jak si loni Škoda Auto vedla v prodejích oproti konkurenci?

Nijak se nevymykala, někteří skončili i hůře. Loňský rok Škodě naboural plán šroubovat prodeje stále vzhůru až k 1,8 milionu vozů. Potýká se se vším, co ostatní automobilky.

Čím si vysvětlujete, že zatímco Octavia zůstala nejprodávanějším modelem, Fabia se téměř o polovinu propadla?

Důvodem je, že nastoupí Fabia ve čtvrté generaci, největší novinka letošního roku.

Výroba modelu Karoq se přesouvá z Bratislavy zpět do Mladé Boleslavi. Bude častější stěhování výroby modelů z továrny do továrny průvodním jevem příštích měsíců, anebo je to ojedinělý případ?

Určitě by to tak mohlo být. Škodovácké odbory se například nechaly slyšet, že výroba Karoqa stojí v Bratislavě o padesát tisíc korun více než v Česku. Dříve to dávalo smysl, měli plné kapacity. Nyní se podobná stěhování mohou dít častěji, aby se zbytečně nevyhazovaly peníze.

Dostává se Škoda spolu s dalšími pod tlak koncernu po letošních výsledcích?

To si nemyslím. Spíše se budou automobilky prát s narušenými dodavatelskými řetězci. To bude největší problém. Ne že by nemohly vyrábět, ale nebudou k tomu mít díly. A to bude zlé. První pololetí bude krizové. Věřím ale, že se to narovná kolem srpna a září.

Škoda odebírá z velké části od domácích dodavatelů. Koronakrize automobilky naučila, a nejen je, že není dobré spoléhat na dodavatele z jedné oblasti. Na vině nemusí být jen virus, klíčovou továrnu dodávající kastlíky či okna může vyplavit povodeň a výroba celého vozu se zastaví. Ukázalo se, jak je systém náchylný k podobným ranám.

V automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o mzdách, což čeká i Škodu a její odboráře. Předpokládáte stejně štědré zvyšování mezd a různých bonusů jako v minulých letech, anebo se to změní kvůli finančním ztrátám spojeným s pandemií v kombinaci s vysokými investicemi do elektromobility?

Odbory ve Škodě jsou možná nejsilnější v zemi. V tomto smyslu o ně obavy nemám, ostatní by se od nich mohli učit. Domnívám se, že navzdory finančně náročné době s tím Škoda nebude mít problém. Mohu se však mýlit.

Nový šéf Škody Thomas Schäfer není ani zdaleka v jednoduché situaci, na co se podle vás zaměří?

Určitě na zvýšení spolehlivosti dodavatelského řetězce. A pak jistě na boj s emisemi, aby Škoda vyhověla limitům a neplatila pokuty. Letos se pokutě nevyhnula, víceméně ale byla plánovaná. Kdyby chtěli, mohli pokračovat ve výrobě elektrického modelu Citigo a z hlediska emisí by měli lepší čísla. Koncem léta ale výrobu zastavili dříve, než původně chtěli. Protože těch aut měli dostatek.

Jak čtete úkol, který dostal Schäfer od koncernu, aby se Škoda více orientovala na levnější vozy?

Škoda bude hodně sázet na menší SUV a na Scalu či Fabii. Krize ukázala, že se spotřebitelé zase vrátí k levnějším autům. Proto bude například Fabia ve verzi combi. Myslím, že firmy budou manažerům kupovat do flotil menší auta, scaly místo octavií.

U levnějších vozů se tak Škoda může setkat s vyšší poptávkou…

Rozhodně, a to především u firem. Krize zvýší zájem o levnější auta, na která se má Škoda orientovat, což je právě zadání z koncernu.

Zesílí letos tlak na zvýšení prodejů? Loni nemohl pandemii nikdo čekat, teď už se ale s překážkami musí počítat předem.

Myslím si, že se na to v koncernu dívají rozumně. Třeba loňské prodeje Škody v Česku nedopadly zase až tak špatně. Snížily se o téměř dvanáct procent na 83 200 aut. Příliš velká očekávání jsme ale mohli v minulých letech pozorovat napříč trhem. Nyní vycházejí mnohé tiskové zprávy k loňským prodejům. Hodně automobilek, naposledy Seat, začíná sdělení tím, že vychválí práci a nasazení zaměstnanců za to, jak zvládli krizi.

Prodejní čísla, která automobilky chtěly hnát až do nebes, zmiňují „v závorce“, jakoby o ně loni ani nešlo. Každý chtěl každoročně zvyšovat odbyt o pět procent, to ale nejde do nekonečna. Někde se prodej musel zastavit. Stagnace není sprosté slovo. Možná že Škoda někdejší plány na prodej 1,8 milionu vozů přehodnotí a řekne, že to není nezbytné. A vždy můžete tvrdit, že vám jde více o kvalitu než o kvantitu.