Češi kupují míň osobáků, ale více elektromobilů. Loni se jich prodalo přes 5000 | E15.cz

Češi loni koupili rekordních 5240 nových elektrických osobních automobilů. Meziročně je to zhruba o 320 procent více. Největší zájem byl loni o elektrické vozy Škody. Elektrovozy tak vévodily v prodejích ekologických aut. Uvedlo to Centrum dopravního výzkumu. I tak se ale elektromobily na celkových prodejích nových aut podílely pouze z 2,58 procenta, například v Norsku to bylo přes 54 procent. Celkově v Česku jezdí kolem 7500 elektrických aut.