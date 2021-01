Na Škodu a spol. čeká byrokratické peklo. Vývoz do Británie se zkomplikoval | E15.cz

Navzdory definitivnímu odchodu Velké Británie z Evropské unie putují automobily a jednotlivé díly z Česka i dalších členských států nadále přes Lamanšský průliv, aniž podléhají clům. Umožnila to na poslední chvíli dojednaná obchodní dohoda mezi ostrovy a unií, díky čemuž si byznys na obou březích výrazně oddychl. I tak se ale vývoz na jeden z klíčových evropských trhů značně zkomplikuje. Byrokratickým trním si projdou všichni tuzemští exportéři včetně toho největšího – Škody Auto.

„Přestože Británie odchází po dohodě, vzájemný obchod už nebude tak plynulý a jednoduchý jako doposud,“ konstatuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Obchod budou komplikovat kontroly na hranicích, omezení volného pohybu osob a neuznávání nejrůznějších homologací a certifikací.

„To může v budoucnu vést až k situaci, kdy evropští výrobci budou nuceni vyrábět produkty prodejné na evropském vnitřním trhu a produkty v odlišné podobě pro trh britský,“ dodává Špicar.

Hodnota českého vývozu automobilů a dílů – například částí motorů, karoserií, podvozků či pneumatik – se v posledních letech snižuje, což je přisuzováno právě obavám z brexitu. Zatímco v roce 2017 putovalo z Česka na ostrovy zboží za 71,6 miliardy korun, o rok později to bylo 61 miliard, v roce 2019 pak už jen 58 miliard. Hlavně kvůli pandemii se loni snížil prodej nových aut v Británii, a to téměř o třicet procent na 1,63 milionu vozů. Jde o největší meziroční pokles od roku 1943.

Sdružení automobilového průmyslu obchodní dohodu přivítalo hlavně proto, že ukončila dlouhotrvající nejistotu a umožňuje další spolupráci. Administrativním a technickým překážkám se ale byznys nevyhne.

Deklarace nul

„I zboží s nulovým clem je třeba deklarovat a odbavit. Složitější bude obchod i uznávání různých certifikací a standardů. Nemluvě o dopadu na přeshraniční poskytování služeb a pohyb pracovníků,“ přibližuje ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin.

„Český export do Velké Británie tak může v konečném důsledku zdražit, ale dohoda nastavuje předvídatelné podmínky, které dopady minimalizují a po jejím zaběhnutí do praxe by se situace měla dále zlepšit,“ dodává Martin.

Ročně putuje podle dat Sdružení automobilového průmyslu z Česka do Británie na 150 tisíc vozů. Z toho zhruba polovina předloni připadala na Škodu Auto. Pro srovnání: v Česku Škoda v roce 2019 prodala přes 94 tisíc vozů, v Německu přes 191 tisíc a nejvíce v Číně – 282 tisíc. Za prvních devět měsíců loňského roku celkem prodala celosvětově 596 tisíc aut, koronavirová pandemie jí snížila odbyt meziročně o více než čtvrtinu.

„Obchodní dohodu mezi EU a Británií vítáme. Jasné podmínky přinášejí jistotu plánování pro koncern Volkswagen i Škodu Auto a jsou samozřejmě důležité také pro naše britské zákazníky,“ ubezpečuje mluvčí mladoboleslavské automobilky Tomáš Kotera. Jasně definované celní procesy jsou pro koncern i Škodu zcela zásadní, dodal.

Jak prokázat původ

Administrativní zátěž spojená s celní dokumentací se exportérům dramaticky zvýší, varuje expert na automobilový průmysl, partner EY Petr Knap. „Samostatnou kapitolou pak bude otázka prokazování původu zboží, které bylo předmětem vyjednávání do poslední chvíle,“ míní Knap.

Na komplikovanější obchod přes Lamanšský průliv možná doplatí ještě více než kontinentální dodavatelé britští vývozci, tuší Knap. Předpokládá, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude klesat výroba automobilů na ostrovech: „Postupně se tak bude zmenšovat i odbyt pro české dodavatele.“

Británii náleží celosvětově páté místo v pořadí největších odbytišť pro veškerý český export, ročně tam putuje pět procent veškerého vývozu, uvedl svaz.