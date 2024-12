Skupina Witkowitz divestici vysvětluje svou dlouhodobou strategií, podle níž se chce soustředit především na výrobu pro energetiku, zejména jadernou, a ekologicky zaměřené technologické celky. „Proto jsme přijali nabídku na odkup. Přejeme týmu Hutních montáží dosažení maximální synergie podnikatelských aktivit v rámci nové podnikatelské skupiny,“ sdělil Karel Křivan, mediální zástupce skupiny Witkowitz.

Motivem ke změně majitele by však mohla být i špatná finanční kondice Hutních Montáží. Tradiční ostravská společnost, která se zabývá inženýrským stavitelstvím, dodávkami a montáží ocelových konstrukcí, mostů a technologických celků, se dostala do problémů již loni. Jak v únoru napsala e15, potíže způsobilo zejména loňské vypovězení smlouvy ze strany finského zákazníka.

Hutní Montáže vedou spor s tamním výrobcem celulózy a papíru Metsä Fibre, kterému dodaly energetický kotel. Finská společnost ale loni na jaře, kdy byla zakázka téměř dokončená, smlouvu vypověděla a české firmě zbyly neproplacené faktury. Od té doby firma hledala strategického investora, který by do firmy přinesl potřebný kapitál.

Shánění investora na dotaz e15 v únoru potvrdil i mediální zástupce Hutních Montáží Karel Křivan: „Partnera skutečně hledáme. Potřebujeme ale najít někoho, kdo s sebou přinese i synergie, aby to dávalo smysl oběma stranám.“ Kdo konkrétní by to mohl být, už ale Křivan neuvedl s odůvodněním, že jednání jsou neveřejná.

Jediným akcionářem firmy, která ještě v roce 2022 utržila rekordní dvě miliardy korun a vydělala v čistém zhruba 28 milionů korun, je skupina Witkowitz. Tu ovládá vdova po Ulčákovi, Jiřina, a také jeho letití obchodní partneři v čele s finančníkem Marcelem Belhocinem a rodinou Chrobokovými. Součástí skupiny Witkowitz byla například i nedávno zkrachovalá společnost Gearworks, kterou v říjnu v dražbě koupila společnost GMC tech. Problémy mají ale i další části skupiny, například společnost Vítkovice energetické strojírenství se dlouhé měsíce dohadovala se svým blízkým obchodním partnerem Janem Světlíkem, protože mu dlužila za pronájem haly. Tento spor je podle informací e15 už vyřešený a skupina Witkowitz Světlíkovi dluhy splatila. Do skupiny patří ještě společnosti Envi, Witkowitz Mechanica, Hammering nebo například Noen.

Skupině Geosan se naopak v posledních dvou letech dařilo. Tržby v roce 2023 zvýšila o více než miliardu na 5,8 miliardy korun a před zdaněním tak vydělala 127 milionů korun, o třetinu více. Její vyjádření se redakci získat nepodařilo.

O Geosanu se v poslední době mluvilo například v souvislosti s projektem Nová Palmovka v Praze 8, kde má v budoucnu sídlit Agentura Evropské unie pro kosmický program a kde se magistrátu už takřka rok nedaří vybrat zhotovitele. Nejprve zakázku s nejnižší nabídkou vyhrála společnost PORR, poté však radní výběr zrušili kvůli došlým námitkám, v září firmu z tendru vyřadili kvůli nesplnění podmínek a za vítěze označili právě Geosan. Na konci prosince však antimonopolní úřad nepravomocně zrušil vyřazení firmy PORR, a rekonstrukce tak nyní bude muset počkat minimálně do doby, než padne pravomocné rozhodnutí.