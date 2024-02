Tradiční ostravská společnost Hutní Montáže, která ještě v roce 2022 dosáhla dvoumiliardového obratu, se loni dostala do finanční tísně. Vyplývá to ze zápisu z říjnového zasedání dozorčí rady, jenž se nedávno objevil v obchodním rejstříku. Potíže, které způsobilo zejména loňské vypovězení smlouvy ze strany finského zákazníka, by mohl vyřešit strategický investor.