Skupině Lobkowicz se nedaří. Kumulovaná ztráta přesáhla miliardu | E15.cz

Pivovarnická skupina Lobkowicz, kterou vlastní čínská společnost CITIC Europe Holdings, se dostává do čím dál hlubších finančních potíží. Poté, co v roce 2018 před zdaněním prodělala 455 milionů korun, vykázala další ztrátu, tentokrát ve výši 200 milionů. V kolonce výsledku hospodaření minulých let se tak ke konci roku 2019 poprvé objevila červeně napsaná číslovka s hodnotou více než miliardy korun.