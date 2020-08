Krize kvůli boji s koronavirem zvýraznila strádání čínských investic v Česku | E15.cz

Vzduchem létají stamiliardy, které mají přitéct od čínských investorů do Česka. Podepisuje se jedna dohoda za druhou. Tak před čtyřmi lety vypadaly čínsko-české ekonomické námluvy, které propagoval Hrad. Prezident Miloš Zeman tehdy oznámil, že do konce roku 2016 u nás Čína investuje 95 miliard korun a do pěti let celkem 230 miliard. Výsledek je tristní a zaostává za bombastickými prohlášeními, o čemž svědčí i osud investic skupiny Citic.

Přímé zahraniční investice z Číny podle dat vládní agentury CzechInvest od roku 1993 do roku 2019 dosáhly výše 11,1 miliardy korun. V letech 2016 až 2019 pak šlo o sumu 8,4 miliardy korun.

Největší transakce uskutečnila čínská investiční skupina CEFC, která zkrachovala a její investice převzal státní investiční kolos Citic. Ten z nich těžko může být nadšený. Skupina se ale k dotazům deníku E15 ohledně investic a jejich hodnocení nevyjádřila.

Čínský investor provedl transakce, které se zrovna nevydařily. Vlastní totiž investice zejména ve firmách působících v turistickém ruchu, který dostává letos zabrat.

Ve středu 26. srpna skupina Smartwings, kde má Citic téměř poloviční podíl, podala návrh k soudu na vyhlášení mimořádného moratoria kvůli koronaviru. Pandemie nepříznivě dopadá rovněž na hotely Mandarin Oriental a Le Palais Art hotel, které jsou v budovách Citic. Potíže provozovatelů ale pocítí i čínský investor.

Zároveň nevýhodně nakoupil řadu společností, jejichž stav byl problematický. Citic se proto chce zbavit jedné ze svých prodělečných investic. Kupce hledá podle několika zdrojů ze středoevropského trhu fúzí a akvizic a oblasti pivovarnictví pro svou skupinu Pivovary Lobkowicz Group (PLG).

„Prodej pivovarů se na trhu řešil. Nebyl o to zájem,“ říká jeden ze zdrojů z oblasti fúzí a akvizic, který si nepřál být jmenován. Podle něj je produktové portfolio skupiny nevhodně nastavené a nedá se dělat ve větším měřítku. Představitel Citic Jaroslav Tvrdík uvedl, že se pivovary neprodávají. Podobná vyjádření jsou však při podobných transakcích obvyklá.

Čínský investor má nicméně celou řadu důvodů, proč se pivovarů zbavit. Po nákupu se totiž ukázalo, že Pivovary Lobkowicz rozhodně nejsou v ideálním stavu. „Firma nasmlouvala za nevýhodných podmínek spoustu hospod, aby měla objemy,“ upozorňuje další zdroj s tím, že i v době, kdy se ostatním pivovarským skupinám dařilo, tak PLG prodělávaly. Kvůli utajování závazků, falšování hospodářských výsledků či padělání podpisů ostatních jednatelů podala skupina Citic podle magazínu Forbes trestní oznámení na bývalého šéfa LPG Zdeňka Radila.

Nedaří se rovněž strojírenské společnosti Žďas, kterou čínský vlastník ovládá. „Firma je značně podinvestovaná. Nedělaly se tam investice,“ uvádí zdroj z finančních kruhů. Podle posledních zveřejněných výsledků prodělala firma v roce 2018 přes 77 milionů korun.

Z realitních investic naopak dělá skupině Citic radost administrativní centrum Florentinum, které ani během pandemie nemá problém s obsazeností prostor. V Praze vlastní Citic i bývalé sídlo Živnostenské banky v centru Prahy.