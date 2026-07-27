Sokolovská uhelná se přiblížila zisku. Ztrátu meziročně snížila o dvě miliardy
- Skupina Sokolovská uhelná v loňském roce skončila v celkové ztrátě 125 milionů korun, v roce 2024 byla ztráta 2,1 miliardy koru, uvedl to v pondělí server Seznam Zprávy s odvoláním na vyjádření zástupců firmy.
- Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) se ale dostal do kladných čísel, a to na 490 milionů korun, v roce 2024 byl tento údaj minus 1,4 miliardy korun.
- Tržby se pak meziročně zvýšily z 5,3 na 5,7 miliardy korun, v mírném zisku skončila sesterská skupina SUAS GROUP.
Podle člena představenstva Sokolovské uhelné a místopředsedy představenstva SUAS Group Miroslava Sourala nastalo výrazné zlepšení hospodaření oproti předchozímu roku. „Dosáhli jsme toho mimo jiné prostřednictvím majetkových transakcí určených k rozvojovým aktivitám, dále jsme přijali opatření, která jednoznačně zefektivnila provoz zdrojů v oblasti výroby elektřiny i tepla,“ řekl Seznam Zprávám Soural.
Největší vliv na hospodaření měla podle něj transakce převodu pozemků pro připravovanou průmyslovou zónu v lokalitě Staré Sedlo sever. Pozemkové transakce ovlivnily hospodaření v řádu nižších stovek milionů korun, doplnil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group.
Kromě transakce s pozemky se Sokolovské uhelné dařilo optimalizovat provoz paroplynové elektrárny Vřesová, který byl v předchozích letech omezený kvůli vysoké ceně zemního plynu. Elektrárna zároveň vydělávala na kapacitních platbách pro Polsko. Většina těchto prostředků šla na krytí stálých provozních nákladů zdroje ve Vřesové.
Trh se po válce změnil
Za lepším hospodařením stojí i válka v Íránu, která změnila situaci na energetickém trhu, píšou Seznam Zprávy. Rozevřely se totiž podle nich nůžky mezi cenou elektřiny na burze a cenou emisní povolenky. Tento vývoj tak umožňuje Sokolovské uhelné zvýšit výrobu elektřiny i těžbu uhlí oproti plánu o 20 až 30 procent. „Po válce v Íránu jsme na horní hranici možnosti objemu těžby. Přichází i navýšení těžby pro externí odběratele, popisuje Tomek.
Kromě Sokolovské uhelné se loni dařilo i SUAS Group. Hospodářský výsledek po zdanění je 18 milionů korun, EBITDA činí 202 milionů korun. Ještě lepší výsledky očekává hnědouhelná skupina v letošním roce.
Sokolovská uhelná a SUAS Group jsou sesterské společnosti, které ovládá Svěřenský fond Františka Štěpánka, jež spravuje právě Tomek. Zhruba desetiprocentní podíl má v obou firmách rovněž firma Carbounion Bohemia miliardáře Petra Pauknera.