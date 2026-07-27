Vláda seškrtala plochy pro rychlejší výstavbu větrníků o téměř 90 procent
- Vláda v pondělí schválila vymezení takzvaných akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než předpokládal původní plán připravený minulou vládou.
- Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlené povolování větrných elektráren na zhruba 11 procent původně navržené plochy.
- Na tiskové konferenci po jednání to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Havlíček uvedl, že předchozí vláda se vůči Evropské unii zavázala vymezit akcelerační zóny o rozloze 2685 kilometrů čtverečních. Současná vláda podle něj rozsah snížila na 297 kilometrů čtverečních. Z původně vytipovaných 110 lokalit zůstalo 61, z toho 49 určených pro větrné elektrárny a zbytek pro fotovoltaické elektrárny. Některé lokality se zmenšily.
„Věnovali jsme se tomu první den od nástupu do vlády," uvedl Havlíček s tím, že vyřídili tisíce připomínek od krajů a obcí.
Ministr zdůraznil, že kabinet zvolil „minimalistickou variantu". Uvedl, že akcelerační zóny automaticky neznamenají výstavbu větrných či fotovoltaických elektráren, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Každý projekt podle něj bude i nadále muset projít standardním povolovacím řízením.
Splnění evropského závazku
„Obce zůstávají účastníky stavebního řízení a stavět se bude pouze tam, kde pro to bude shoda a místní podpora," řekl Havlíček. Vláda podle něj zároveň musela zachovat alespoň omezený rozsah akceleračních zón, protože za nesplnění závazku vůči EU by Česku hrozily miliardové sankce prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Ministr ocenil, že se kabinetu podařilo nalézt řešení, které podle něj výrazně omezuje možnou výstavbu větrných elektráren oproti původnímu plánu, současně ale zachovává splnění evropského závazku. O zmenšení původního plánu pro akcelerační zóny podle Havlíčka kabinet jednal s Evropskou komisí.
Ekologové z Hnutí Duha rozhodnutí vlády dlouhodobě kritizují. „Vyškrtnutí části akceleračních oblastí, zmenšení rozlohy u řady dalších a nastavení nesmyslných omezení - jako jsou výškové limity pro větrné elektrárny - způsobilo, že akcelerační oblasti v praxi nedosáhnou cíle, který si Česko stanovilo," uvedl v tiskové zprávě energetický expert hnutí Jan Rovenský. Dodal, že tato místa s nejmenším střetem s jinými veřejnými zájmy budou hůře využitelná než jiné lokality.