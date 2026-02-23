SUAS Group vybuduje jedno z největších bateriových úložišť v Česku
- V srdci Sokolovského uhelného revíru roste bateriový projekt, který se zařadí mezi ty největší v Česku.
- Investoři sázejí stovky milionů korun na flexibilní technologii.
- V plánu už jsou ale mezitím baterie ještě mnohem větší.
Na Sokolovsku vznikne jedno z největších velkokapacitních bateriových úložišť v Česku. Zařízení, které postaví SUAS Group, sesterská společnost Sokolovské uhelné, a slovenský Energetický investiční fond (EIF) v lokalitě zaniklé obce Lipnice u Vintířova, bude disponovat kapacitou 120 megawatthodin a výkonem 40 megawattů. Zprovoznění je naplánováno na červen tohoto roku.
Hlavním cílem zprovoznění bateriového úložiště je využití cenové arbitráže na denním a vnitrodenním trhu s elektřinou a trhu podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS, který pomocí flexibilních zdrojů, jako jsou baterie, udržuje stabilitu elektrizační sítě.
„Chceme dál posilovat roli SUAS Group v blasti moderní energetiky. Akumulace v tomto období bezesporu dává smysl nejen pro služby výkonové rovnováhy, ale především pro obchodní arbitráž. Projekt BESS Lipnice připravujeme již několik měsíců. Od května roku 2025 probíhalo výběrové řízení na generálního dodavatele díla, kterým se stala česká společnost IBG Česko, jež má za sebou řadu kvalitních realizací,“ popisuje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná i SUAS Group, který zastupuje dědice zesnulého spolumajitele Františka Štěpánka. Druhým klíčovým mužem po jeho boku je další miliardář Petr Paukner, který drží v obou podnicích minoritní podíl.
IBG je ryze českou společností, která je výhradním dodavatelem úložišť od čínského výrobce Cubenergy.
Důraz na arbitráž
Podle Jiřího Strnada, člena představenstva BESS Lipnice a ředitele EIF pro Česko, se ekonomický model bateriových úložišť zásadně proměňuje. „Kapacita trhu služeb výkonové rovnováhy je omezená a s rostoucím počtem bateriových úložišť dochází k postupnému tlaku na snižování cen služeb výkonové rovnováhy,“ tvrdí. Proto prý považuje za klíčové opřít provoz nového bateriového úložiště o obchodní flexibilitu – zejména o arbitráž na denním a vnitrodenním trhu, kde vidí obchodní příležitost nejbližších několika let. „Je proto důležité uvést úložiště do provozu co nejdříve,“ vysvětluje Jiří Strnad a dodává: „V tomto prostředí umíme nabídnout kvalitu algoritmického řízení, robustní IT infrastrukturu a detailní znalost trhu.“
Na stavebních a technických pracích se budou podílet také dceřiné společnosti skupiny SUAS Group, konkrétně SUAS stavební a SUAS Grid, které mají kromě jiného zkušenosti s výstavbou bateriového úložiště u Královského Poříčí, které bylo v době svého spuštění největší v Česku. „Máme kvalifikované lidi pro oblast energetiky, a proto je zcela logické, že se budou podílet nejen na instalaci, ale také na provozu bateriového úložiště,“ doplňuje Miroslav Rohla, rovněž člen představenstva společnosti BESS Lipnice.
Objem investice dosáhne 400 milionů korun. Nové bateriové úložiště se stane předmětem agregace flexibility zejména s dalšími výrobními energetickými zdroji skupiny Sokolovská uhelná a SUAS Group a bude rovněž součástí budovaného EnergyHubu, jehož prostřednictvím chce skupina SUAS Group přispět k energetické bezpečnosti regionu i okolních krajů.
Obě společnosti už jednu baterku postavily v roce 2023. Tehdy zprovozněné úložiště však dosahuje kapacity pouze zhruba 7,5 megawatthodiny.
Nové úložiště by se ještě loni zařadilo mezi vůbec největší v zemi. Trhu dlouho dominovaly instalace s kapacitou v nižších desítkách megawatthodin. Připravované projekty jsou ale mnohem robustnější. Hned několik firem jako ČEZ, C-Energy nebo třeba Sev.en chystá úložiště ve stovkách megawatthodin. Nejambicióznější je společnost APB – Plzeň, která chystá baterku s kapacitou 1000 megawatthodin. Firma z holdingu APB, který vlastní rodina Břízových, však zatím nemá stavební povolení.
Současná kapacita akumulačních zdrojů dosahuje 2,5 gigawatthodiny. Jen loni přibylo rekordních 546 megawatthodin a AKU-BAT očekává, že meziroční přírůstky budou dál výrazně sílit. „Do roku 2030 přibudou další gigawatthodiny velkokapacitních bateriových systémů,“ je přesvědčený šéf asociace Jan Fousek, který už dnes eviduje řadu velkých projektů v pokročilé fázi příprav. Růst bateriových kapacit však zároveň znamená, že dále poklesnou ceny služeb výkonové rovnováhy a tím opadne i atraktivita tohoto trhu, upozorňuje.