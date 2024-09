Jun Sok-jol do Prahy dorazil zhruba dva měsíce poté, co vláda rozhodla o tom, že dva nové reaktory v Dukovanech má postavit jihokorejská KHNP. ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Francouzská firma EDF i severoamerická společnost Westinghouse, které měly o zakázku také zájem, napadly tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jihokorejský prezident nevyloučil to, že by KHNP a Westinghouse mohly částečně u Dukovan spolupracovat, podobně jako v minulosti ve Spojených arabských emirátech. Pavel věří tom, že spor se vyřeší. Česko je ale podle něj připraveno i na variantu, že by se tak nestalo.