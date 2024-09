Hlavním tahounem rychlého růstu je obranný průmysl, jehož podíl na tržbách vzrostl oproti loňským 60 procentům na 76 procent. Na provozním zisku se tato divize ve druhém letošním kvartálu podílela dokonce z 87 procent. Skupina navíc očekává, že tento sektor poroste i nadále, a to vzhledem ke vzrůstajícímu geopolitickému napětí a zvýšeným výdajům na obranu jednotlivých vlád. Vyšší poptávka je podle CSG znát zejména u munice střední a velké ráže nebo u pozemních obranných systémů, kam spadají například kanonové houfnice.

Podíl zákazníků ze zemí NATO se mírně snížil. Ještě loni CSG do těchto států vyvezla dvě třetiny své produkce, v posledním čtvrtletí to ale bylo už jen 53 procent. „Nejvýznamnější součástí podnikání CSG zůstává obchod s NATO. Objem obchodů mimo alianci se oproti minulému čtvrtletí mírně zvýšil díky nárůstu obchodů zejména v Indonésii a v dalších zemích,“ píše se ve čtvrtletní zprávě. Významná část zakázek, ať už pro členy NATO, nebo zbylé země, přitom ve finále končí na Ukrajině. Je to případ munice nebo například samohybných houfnic Dita, které si u tuzemské skupiny objednalo Nizozemsko s tím, že skončí v ukrajinské armádě.

Podle skupiny je už dnes zřejmé, že vzrůstající výkonnost si Czechoslovak Group udrží minimálně do konce roku. „V celém roce 2024 očekáváme stejný trend růstu, jaký se odehrával v prvním pololetí,“ říká mluvčí CSG Andrej Čírtek. To by znamenalo, že by se hrubý provozní zisk za celý letošní rok mohl pohybovat v rozmezí 40 až 50 miliard korun, v optimistickém scénáři ještě výše.

V Česku je jenom pár holdingů, které dosáhnou na podobnou sumu. Pro představu, konsolidovaný hrubý provozní zisk EBITDA skupiny Agrofert loni činil 16,8 miliardy korun. Předloni to bylo 31,5 miliardy. Finanční výkonností tak Strnad potvrzuje, že ho e15 v září právem zařadila do první desítky nejbohatších Čechů a Slováků.

CSG přitom deklaruje, že chce do budoucna růst nejen organicky, ale také pomocí akvizic. Na mušce má například velkou akvizici v zámoří. Už zhruba rok se s americkou společností Vista Outdoor pokouší dohodnout, že by od ní odkoupila muniční divizi Kinetic Group. Cenovou nabídku průběžně navyšuje, zatím ale bez výsledku.

Naposledy minulý týden česká zbrojovka nabídla, že by kromě divize sportovního vybavení a zbraní koupila také 7,5 procenta akcií v samotném podniku Vista. Náklady na transakci by se tím zvýšily z původních 1,9 na 2,3 miliardy dolarů, při současném kurzu zhruba 51,8 miliardy korun. Bezesporu by se tak jednalo o historicky největší českou investici ve Spojených státech. Rozhodnout by se o ní mělo ještě tento měsíc. Několikrát odložená mimořádná valná hromada, na níž mají akcionáři Visty o nabídce CSG rozhodnout, je v tuto chvíli naplánovaná na 27. září. Stále však není vyloučené, že se znovu odloží.

CSG je globálně působící holding. Hlavní výrobní podniky má v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii nebo ve Spojených státech. Zaměřuje se na zbrojní, automobilový, železniční a letecký průmysl nebo také na strojírenství. V podnicích holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než deset tisíc lidí.