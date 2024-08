Statisíce nábojů do tanků a minometů začne chrlit nová výrobní linka na plnění munice ve slovenské firmě VOP Nováky, která patří do průmyslově technologické skupiny Czechoslovak Group (CSG). Takzvaná šnekovačka s automatickým podáváním je důležitou součástí výrobního programu společnosti, jež patří k předním a strategicky významným výrobcům nábojů. Investice do nové linky přesáhly deset milionů eur.