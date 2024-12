Tatra Trucks zdvojnásobí výrobu až na tři tisíce vozů ročně, plánuje její staronový šéf

„Máme jedinečnou šanci, aby se Tatra stala významně větší a silnější automobilkou, která vyrábí tisíce vozidel ročně,“ prohlásil Fiket, který do funkce nastupuje od ledna. Už nyní firma podle něj eviduje zájem po tisících vozech.

Fiketovy plány se mohou zdát nadnesené hlavně proto, že celý evropský a s ním i český automotiv se potýká s vážnými problémy. Například německý koncern Volkswagen by mohl poprvé ve své téměř 90leté historii uzavřít minimálně jednu továrnu přímo v Německu a propustit 30 tisíc lidí. A francouzský výrobce pneumatik Michelin už oznámil zastavení dvou provozů, o práci přijde přes 1250 zaměstnanců.

Zakázky přihrávají společnosti CSG

Jenže Tatra je v opačné situaci než jiné automobilky a s nimi provázaný průmysl zaměřený převážně na běžná civilní auta. Kopřivnický podnik uvádí, že poprvé od roku 1989 poptávka zákazníků z různých kontinentů několikanásobně přesahuje jeho aktuální výrobní možnosti. Proto musí zvyšovat výrobu.

Růst Tatry se opírá o to, že od společností svého majoritního akcionáře, kterým je česká zbrojařská skupina CSG, získává kontrakty z celého světa. Výhodou je i to, že se jedná o složitější a často specifická vozidla s vyšší cenou, byť jsou výrobně složitější.

Tatra podle oficiálních údajů v první polovině roku vyprodukovala 821 vozů, což je meziročně o 172 více. Většina z nich šla na export. Nutnost zvýšení výroby vyvolala také v červenci podepsaná zakázka pro českou armádu na 872 vozidel za 13,4 miliardy korun.

Důvodem toho, proč Tatra roste, je orientace automobilky na armády nebo hasičské záchranné sbory. Na snímku Tatra T-815|ČTK / Ožana Jaroslav

Firma od začátku roku postupně investuje 700 milionů korun do technologií, které umožní dosažení výroby až 2500 aut ročně. A také nabírá nové zaměstnance. Pracuje v ní o 250 lidí víc než na začátku roku. Mzdy v průměru vzrostly o 14 procent.

„Tatra je v unikátní situaci, kdy je finančně zdravá, má v zádech silného akcionáře CSG, který jí přináší velké zakázky a je ochoten do ní investovat. Tenhle luxus nikdy ve své moderní historii neměla. Řeší v podstatě pozitivní problém, jak prudce navýšit výrobu,“ popsal situaci Fiket.

Poptávku táhnou investice do obrany

Důvodem toho, proč Tatra posiluje, zatímco evropský automotive naráží na překážky, je orientace automobilky právě na armády nebo hasičské záchranné sbory. Obrana a bezpečnost hrají kvůli válce na Ukrajině v uvažování evropských i mimoevropských států stále významnější roli.

Mezi představiteli NATO se už hovoří o tom, že dosavadní požadavek obranných výdajů ve výši dvou procent HDP dané členské země stoupne na tři procenta.

Nový strop, a to i v souvislosti se zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem, očekává také šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý: „Nejsilnějším impulsem bylo napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022. Od té doby vzrostly výdaje na obranu celé Evropské unie o téměř třicet procent. A důležité je především to, že z těchto celkových výdajů jde stále více finančních prostředků na investice do modernizace armád, tedy i do obranného průmyslu.“

Tatra vyvíjí také alternativní pohony

Přestože v asijských nebo jihoamerických zemích většinou platí nižší exhalační normy než v EU, pracuje Tatra na alternativních ekologických pohonech. Zároveň vyvíjí i vozidlo s dálkovým či autonomním řízením. Kopřivnická produkce tak už nepředstavuje jen odolná těžká terénní auta, ale i počítače s nejmodernějšími technologiemi.

Tatra Phoenix 2024. Vozy řady této řady jsou nadále důležitou součástí produktového portfolia automobilky.|Tatra Trucks a.s.

Od dubna 2023 vede Tatru Lukáš Andrýsek, a to v pozici generálního ředitele i předsedy představenstva. Na první ze zmíněných pozic ho vystřídá Kristijan Fiket. „Zavádíme nové IT systémy pro řízení výrobků a firmy. Posílili jsme dodavatelský řetězec. Investujeme do nových výrobních technologií. Dokázali jsme v jednom roce dostat do sériové výroby nové generace obou našich klíčových typových řad Tatra Force a Tatra Phoenix, do kterých instalujeme nové tatrovácké motory,“ shrnuje dosavadní kroky Andrýsek. Výsledkem podle něj je, že meziročně naroste výroba zejména složitějších vozidel.

Fiket, který se narodil v Chorvatsku a působil tam ve speciální policejní jednotce, už Tatru vedl v letech 2010 až 2012. Pod jeho vedením se v krátké době podařilo vyvinout typovou řadu Tatra Phoenix, která je nadále důležitou součástí produktového portfolia. Z Tatry Fiket odešel kvůli neshodám s tehdejšími zahraničními akcionáři Tatry, spory se týkaly dalšího směřování firmy.

Fiket působil jako manažer v průmyslových firmách v Česku, Německu, Číně či Polsku. Do Tatry přichází z polské společnosti Aures, kde byl ředitelem a předsedou představenstva.

V loňském roce Tatra zvýšila tržby o 895,1 milionu na 8,36 miliardy korun. Po čtyřech letech ale skončila ve ztrátě, která dosáhla 45,9 milionu. V předchozím roce činil její čistý zisk 277,9 milionu.