Terminál na LNG v německém Stade je vyprodán | e15.cz

Kapacita v budovaném pevninském terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v severoněmeckém Stade je plně vykoupena a díky českému nákupu kapacitního podílu by mohlo v projektu do několika týdnů padnout konečné investiční rozhodnutí. V úterý to napsal zpravodajský portál Business Insider .

Česko si ve Stade od roku 2027 zajistilo dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně, což je více než čtvrtina současné tuzemské spotřeby. Další dva dlouhodobé podíly získaly společnosti EnBW a SEFE (někdejší Gazprom Germania). V terminálu je nyní volná roční kapacita 1,3 miliardy kubických metrů, která je regulátorem vyhrazena pro spotový trh.

Johann Killinger z vedení společnosti Hanseatic Energy Hub, která terminál buduje, nyní očekává, že po českém rozhodnutí bude rychle následovat konečné investiční rozhodnutí. Killinger rovněž podle Business Insider odmítá kritiku ekologických organizací, podle kterých jsou pevninské terminály zbytečné.

„Dovozní kapacitu nelze nechat na limitu, jinak nebude systém připraven na výpadky,“ řekl Killinger. „Máme také odpovědnost za naše evropské sousedy,“ dodal. Business Insider v této souvislosti zmínil, že Německo se dlouho nemohlo ke stavbě terminálů rozhodnout, teď se ale země stává dovozním uzlem pro východní Evropu.

Česko má v současnosti k dispozici kapacity LNG v nizozemském Eemshavenu, kde má do roku 2027 asi tři miliardy metrů krychlových plynu ročně. Podle vlády tyto kapacity pomohly výrazně snížit závislost země na dodávkách plynu z Ruska. Česká vláda se také zajímá o vznikající terminál na LNG na německém baltském ostrově Rujána, který je infrastrukturně výhodný. Region je totiž spojen se Saskem plynovodem OPAL, na který je produktovodem Gazela napojeno Česko.

Do vybudování pevninských terminálů se Německo rozhodlo provozovat plovoucí jednotky na opětovné zplynování LNG. Prozatím byla uvedena do provozu dvě zařízení, a to v dolnosaském Wilhelmshavenu a v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku. Další vzniknou ve Stade a opět ve Wilhelmshavenu. Pátou lokalitou je rujánský přístav Mukran s propojením do Lubminu, kde ústí nyní nefunkční plynovod Nord Stream.