Zaměstnanec, OSVČ a něco mezi. Nový pracovní model pomůže startupům, Babiš se inspiruje v Británii
České startupy vnímají jako největší bariéry pro svůj růst zejména vysoké daňové a administrativní zatížení. Problematické jsou však i pracovněprávní vztahy a nejistota ve spolupráci s OSVČ. Hlavní problémy se snažil identifikovat průzkum napříč více než 200 začínajícími firmami, jehož výsledky se mají v budoucnu promítnout do připravovaného startupového zákona. Ten by v ideálním případě mohl začít platit od začátku roku 2027. Řešení problémů slibuje i hnutí ANO, které bude hlavní silou v nové vládě.
Za problém číslo jedna považují startupy, konkrétně téměř tři čtvrtiny z nich, vysoké daňové zatížení, zejména zdanění práce a nepružné daňové podmínky, kdy firmám chybějí peníze pro další růst. Necelé dvě třetiny pak zmiňují jako limitující administrativu a regulaci, zejména témata spojená s nedostatečnou digitalizací státní správy, složité účetnictví nebo nutnost reportingu pro potřeby státu.
„Máme na širokém vzorku respondentů potvrzeno, na co se s novou vládou zaměřit, abychom kvalitu českého startupového prostředí dostali z evropských spodních pater mezi ty nejlepší státy. Dalším krokem je pojmenovat tato hlavní témata v programovém prohlášení vlády a mezitím připravovat detaily možných řešení. S partnery už pracujeme na tom, aby nová vláda mohla změny začít zavádět co nejrychleji,“ říká předseda České startupové asociace Martin Jiránek, který zároveň oceňuje, že se při letošních sněmovních volbách jednotlivé subjekty poprvé více věnovaly startupové problematice.
Nutnost rychlých systémových změn potvrzuje i skutečnost, že čtvrtina dotázaných startupů vážně uvažuje o odchodu z Česka, dalších šest procent už tak učinilo a přes 40 procent je této možnosti otevřeno. „Téma odlivu startupů je nám blízké. Podobné otázky řešíme nejen my, ale i většina zakladatelů v našem okolí. Dříve nebo později se každý úspěšný startup dostane do bodu, kdy musí zvážit, kde má jeho růst největší smysl – a často to bývá mimo Česko,“ popisuje spoluzakladatelka a generální ředitelka startupu Lakmoos AI Kamila Zahradníčková.
Nový pracovní model?
Za výrazný nedostatek startupisté považují i legislativu spojenou s pracovněprávní agendou, což takto vnímá 61 procent z nich. Jednou z velkých překážek je nejistota při spolupráci s OSVČ. „Přemýšlíme, jak vytvořit systém, aby startupy nemusely řešit rizika vyplývající ze spolupráce s OSVČ. Jedním z řešení může být takzvaný flexiworker. Musí to být ale nastaveno tak, aby to pomohlo startupům a aby to chtěly používat,“ dodává Jiránek.
Tuto cestu, tedy možnost flexibilnější a dlouhodobé spolupráce mezi OSVČ a firmami, má ve své hospodářské strategii i hnutí ANO. Plánuje se inspirovat britskou cestou a vytvořit model závislého dodavatele. Jedná se o kategorii na pomezí klasického zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti, kdy člověk pracuje sám na sebe, ale jen pro jednu firmu. Model mu tak například dává nárok na minimální mzdu či placenou dovolenou, naopak však nemá právo například na odstupné či nemocenskou.
Problémy identifikované v průzkumu slibuje řešit v nadcházejícím volebním období i vítěz voleb hnutí ANO. „Pro další zlepšování startupového prostředí je přesně taková zpětná vazba klíčová. Česko je co do velikosti a rozvoje startupového sektoru hluboko pod svým potenciálem a naše společnost tím zbytečně přichází o talenty, inovace i o profit,“ uvádí místopředseda hnutí Karel Havlíček.
Málo odvahy i kapitálu
Dalším úzkým hrdlem je podle 59 procent startupů také nedostatek kapitálu. Ten způsobuje velká konzervativnost tuzemských investorů a jejich averze vůči riziku. Zároveň se do Česka nehrnou ani západní investoři, pro které zde není vhodný právní systém, aby podporoval zdejší inovativní firmy. „Startupy se často potkávají s nabídkou, že do nich budou investovat pouze tehdy, když přesídlí do některé ze zemí západní Evropy,“ doplňuje Zahradníčková.
Podle Jiránka by se inspirace pro řešení mohla hledat ve Velké Británii, stejně jako to ANO navrhuje v případě flexiworkera. Tam již od 90. let minulého století funguje takzvané Enterprise Investment Scheme (EIS), které pomocí daňových zvýhodnění motivuje investory k tomu, aby své peníze vkládali právě do startupů.