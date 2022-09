Tesla údajně nebude vyrábět baterie pro elektromobily v Německu | E15.cz

Americká automobilka Tesla mění strategii a místo Německa bude baterie pro elektromobily vyrábět ve Spojených státech, kde by mohla využít daňové úlevy. S odkazem na své zdroje to napsal americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Německý ministr hospodářství Robert Habeck ale řekl, že o změně postoje americké automobilky nic neví.