Tržby koncernu Stada v Česku loni vzrostly o více než třetinu na 1,5 miliardy | E15.cz

„Růst, který zažíváme v České republice, zároveň představuje i velkou výzvu. Pro rok 2021 zůstáváme stejně ambiciózní a jsme připraveni na další růst prostřednictvím vývoje vlastních produktů i dalších akvizic,“ řekl ředitel Stada v ČR Tomáš Mihál. Firma uvedla, že si loni v Česku upevnila svoji pozici na trhu doplňků stravy a stala se trojkou na trhu volně prodejných přípravků.

Loni v březnu Stada oznámila, že do čtyř let investuje do závodu Walmark v Třinci na Frýdecko-Místecku osm milionů eur (přibližně 200 milionů korun). Hlavní investice mají zamířit do výroby a technologií. Dnes upřesnila, že 5,3 milionu eur (necelých 140 milionů korun) z celkové částky je již potvrzených do roku 2022. Uvedla, že v Třinci tak bude možné vyrábět širší portfolio výrobků, přičemž Stada plánuje přesunout do ČR výrobu doplňků stravy z jiných zemí. Společnost využívá také své globální sítě pro nabízení původních produktů Walmarku na nových trzích.

Walmark je středoevropským lídrem ve výrobě a distribuci vitaminů, minerálů a doplňků stravy. K nejznámějším výrobkům společnosti patří přípravky Proenzi, Urinal, Spektrum nebo dětské vitaminy Marťánci. Firma vznikla v roce 1990, založili ji bratři Adam, Mariusz a Valdemar Walachovi.

Společnost Stada Arzneimittel AG sídlí ve městě Bad Vilbel v Německu. Firma se zaměřuje na generika, včetně speciálních generik, a na produkty zdravotní péče pro spotřebitele bez lékařského předpisu. Celosvětově společnost prodává své výrobky v přibližně 120 zemích. Skupina má víc než 12 tisíc zaměstnanců.

V roce 2020 utržila skupina Stada celkově asi tři miliardy eur (téměř 79 miliard korun) a vykázala provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) 713 milionů eur (asi 18,7 miliardy korun). Tržby vzrostly meziročně o 18 procent, EBITDA o 15 procent.