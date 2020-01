Unipetrol vydělal výrazně méně | E15.cz

"Na rozdíl od roku 2018 nedošlo v minulém roce ke zrušení opravných položek vytvořených v minulosti k fixním aktivům skupiny (impairment) a k plnění za pojistné události z minulých let," uvedla firma. Předloni započítané opravné položky měly hodnotu pět miliard korun, Unipetrol také předloni vypořádal pojistnou událost na etylenové jednotce v litvínovské chemičce z roku 2015, což podniku přineslo 1,6 miliardy korun.

Unipetrolu loni klesl i provozní zisk na 5,8 miliardy korun ze 13,8 miliardy v roce 2018. Objem zpracované ropy se ake loni zvýšil na 7,85 milionu tun ze 7,5 milionu tun o rok dřív.

Unipetrol v loňském roce investoval 6,7 miliardy korun, především do modernizace výrobních technologií, do stavby nové plynové kotelny etylenové jednotky a do stavby polyetylenové jednotky. "Díky tomu jsou naše rafinerie v předstihu připraveny plnit zpřísněné ekologické standardy, které vejdou v platnost během letošního roku," uvedl generální ředitel skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak.

Pokračovaly také investice do modernizace a rozvoje sítě čerpacích stanic v Česku a na Slovensku. Největší tuzemská síť Benzina tak nyní zahrnuje 416 čerpacích stanic a podíl značky na trhu se ke konci loňského října zvýšil na 24,3 procenta. Od dubnového vstupu na Slovensko zde Benzina otevřela deset čerpacích stanic včetně dvou samoobslužných.

Do skupiny Unipetrol spadají spolu se sítí čerpacích stanic Benzina také rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, firma Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická firma Spolana, výzkumná centra v Litvínově a Brně. Holding zaměstnává víc než 4800 lidí.

Unipetrol je v Česku jediným zpracovatelem ropy a jedním z nejvýznamnějších výrobců plastů. Do září 2018 se akcie společnosti obchodovaly na pražské burze. Od roku 2005 je Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která je od předloňského října jediným vlastníkem firmy.