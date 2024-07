Tuzemský energetický trh se v nejbližších letech dramaticky promění. Jednou z významných změn je i dlouho odkládaný a nyní už i pravděpodobný rozvoj velkokapacitních úložišť. Investoři mají nyní schválenou dotační podporu na velké bateriové projekty s kapacitou 350 megawatthodin, čímž by současnou kapacitu zhruba zečtyřnásobili. Otázkou zůstává, kolik projektů se nakonec skutečně postaví, protože pokles cen elektřiny na burze výrazně zhoršil návratnost investice.

Investoři mají přiklepnuté dotace zejména v rámci Modernizačního fondu a dále pak z Národního plánu obnovy nebo dotačního programu OPTAK. Ve všech případech se jedná o společné projekty obnovitelného zdroje s velkokapacitní akumulací, přičemž veřejně známé jsou zatím jen plány na výstavbu venkovní baterie s pozemní fotovoltaikou, přibližuje šéf Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ Jan Fousek. „Do toho se v příštím roce konečně uzákoní pravidla pro samostatně stojící baterie, což bude další podstatný impulz pro celý trh,“ doplnil.

Fousek připouští, že realizace všech dotačně podpořených projektů je nejistá. Dotační výzvy probíhaly v době, kdy přetrvávala energetická krize. Nyní je cena elektřiny na burze oproti maximu ze srpna roku 2022 o 90 procent níže. Firmy se přitom nemusejí bát sankcí, pokud projekt nezrealizují. Maximálně vrátí jen část dotace, kterou již obdržely, nebo drobnou sumu za rezervaci výkonu.

„Odhadovat skutečnou realizaci dnes nejde, ale věřím, že v průběhu dvou tří let nepůjde o desítky, ale o stovky nových megawatthodin kapacit,“ říká Fousek, který spoléhá na to, že číslo budou zvedat i nově budovaná volně stojící úložiště. Ty už řada firem skutečně připravuje, a to i přesto že minimálně prozatím nemají schválenou žádnou dotační podporu a chybí zmíněná legislativa pro jejich připojení.

Díky baterii lze spekulovat na cenové výkyvy

Velká akumulace vnořená do fotovoltaické elektrárny tomuto zdroji výrazně zkracuje návratnost, protože umožňuje uskladnit elektřinu a poslat ji do soustavy, když je jí nedostatek, říká Petr Foitl, zástupce jednoho z největších investorů do baterií v Česku, společnosti Solar Global.