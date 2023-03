Volkswagen nalije miliardy do další továrny ve Spojených státech | e15.cz

Dalších až 180 milionů dolarů by mohl německý kolos obdržet na daňových úlevách na rozvoj pracovních míst. Umožňuje to zákon, který v pondělí podepsal guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster. Ten již dříve označil vytvoření „epicentra elektromobility“ v zemi za svou prioritu.

Sám Volkswagen investuje do nového závodu v Blythewoodu, asi dvacet kilometrů na sever od hlavního města Columbia, dvě miliardy dolarů.

Volkswagen se tak vrací v čase, naposledy totiž prodával pickupy ve Spojených státech začátkem osmdesátých let. Vedle nich nabídne také SUV. Už dříve VW označil znovuzavedení značky Scout v USA za klíčovou součást strategie, která mu má zajistit desetiprocentní podíl na trhu v USA. Konkurovat tak bude především značkám Ford a Rivian. Ve svém vyjádření uvedl, že plánuje vyrábět až 200 tisíc vozidel značky Scout ročně a že tak vytvoří čtyři tisíce pracovních míst. První nové vozy by měly z linek sjet do konce roku 2026, stavět by se mělo začít v polovině letošního roku.

Rozmach v zámoří zapadá do loni prezentované koncepce Volkswagenu – celkem do expanze v Severní Americe investuje minimálně 7,1 miliardy dolarů během pěti let. Do roku 2030 chce v regionu rozšířit nabídku elektromobilů o 25 nových modelů.

Volkswagen není zdaleka prvním investorem z autoprůmyslu, kterého přilákaly pobídky Jižní Karolíny. Ve státě již sídlí například americká divize německého BMW a nachází se v něm přes pět stovek autoprůmyslových společností, které dávají práci 75 tisícům zaměstnanců.

Skupina Volkswagen loni navýšila čistý zisk na 15,8 miliardy eur (375 miliard korun), meziročně o 2,6 procenta. Tržby jí vzrostly o 11,6 procenta na více než 279 miliard eur. Ve svých výhledech počítá s tím, že v roce 2025 bude mít každý pátý automobil, který skupina prodá, čistě elektrický pohon. O pět let později se mají elektromobily podílet na prodejích z poloviny.