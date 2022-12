Volkswagen odkládá rozhodnutí o nové gigafactory o několik měsíců | E15.cz

Volkswagen odkládá své rozhodnutí o nové gigafactory, a to o několik měsíců, píše koncern v prohlášení. Žádné rozhodnutí podle koncernu zatím nepadlo a stále se hledá vhodná lokalita pro továrnu na baterie, o kterou se už dlouhodobě uchází i Česko. Ve hře je lokalita letiště v Líních u Plzně, kde se ministerstvo průmyslu a obchodu snažilo přesvědčit zástupce města Plzně a dotčených obcí o přínosu gigafactory. Koncern měl původně o lokalitě rozhodnout 16. prosince.

Vzhledem k současné energetické krizi podle koncernu není kam spěchat se stavbou nové gigafactory. Dodávky baterií jsou podle něj zajištěné až do roku 2028. Navíc tomu současná situace nepřeje a je zatím potřeba dořešit některé místní otázky. Investice by v přepočtu činila až 120 miliard korun.

„Žádné rozhodnutí zatím nepadlo, proces vyhodnocování pokračuje. Před investováním miliard eur budou během následujících týdnů a měsíců znovu pečlivě posouzeny plány pro jednotlivé regiony,“ uvedl Volkswagen. Samotný rozhodovací proces prý nemá dopad na plánovanou stavbu. Ta by se měla začít stavět od roku 2024.

Zástupci české vlády opakovaně uvádějí, že mají zájem o získání zahraničních investic a investory lákají na pobídky, čelí ale konkurenci okolních států. Státy jako Německo, Polsko či Maďarsko již získaly desítky těchto továren.

Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škoda Auto

Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škoda Auto. • VIDEO Škoda Auto

Jednou z největších nevýhod Česka ve snaze lákat investory je v současnosti vysoká cena energií. „Zohledňují se ale i další důležité parametry, jako je například logistika. Bateriové články vyrobené v České republice bude nutné dopravit do Německa, Maďarska, na Slovensko, do Polska a dalších sousedních zemí. V tom máme obrovskou geografickou výhodu,“ řekl dříve v rozhovoru pro deník E15 Klaus Zellmer, předseda představenstva Škody Auto. Pro mladoboleslavskou automobilku by měl zisk továrny Volkswagenu obrovský význam.

Zájem o vybudování takzvané gigafactory v Moravskoslezském kraji má také podle zjištění deníku Právo jihokorejský gigant LG.

Společnost LG je podle deníku v pokročilém stadiu důvěrných jednání s českou vládou. „LG i vzhledem k přítomnosti jihokorejských automobilek Hyundai v Nošovicích a KIA na Slovensku má zájem o Moravskoslezský kraj. Továrnu chtějí postavit co nejrychleji, ideálně už příští rok,“ cituje deník Právo svůj údajně dobře obeznámený zdroj.