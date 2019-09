Výrobce osvětlení Trevos změnil majitele | E15.cz

„Jednou z podmínek prodeje bylo zachování výroby svítidel v areálu společnosti v Nové Vsi na Turnovsku,“ řekl bývalý akcionář Jiří Opočenský. Ve firmě pracuje kolem 250 zaměstnanců. Výši transakce její aktéři neuvedli.

„Obchodní strategie pro český trh se němění, je to prodej svítidel prostřednictvím partnerské sítě velkoobchodů s elektromateriálem,“ uvedl nový šéf Michal Opočenský. Podle druhého spolumajitele Radka Opočenského je cílem utržit v příštím roce jednu miliardu korun. Loňské tržby činily 830 milionů a čistý zisk 52 milionů korun.

Bratranci po ovládnutí firmy umístili Trevos do nově zřízených společností. Matkou je nově Trevos investiční zaparkovaný ve společnosti Trevos holding.

Trevos, který vyrobí ročně více než milion svítidel, vyváží zhruba sedmdesát procent produkce. Firma z Turnovska dodala osvětlení například pro letiště v Düsseldorfu, olympijský stadion v Londýně nebo dubajský mrakodrap Burj Al Salam Tower.

Majetkové změny v Trevosu nejsou v branži výrobců osvětlení první. Již v roce 2017 koupila většinový podíl ve společnosti Hormen firma ČEZ Esco ze skupiny ČEZ. Mezi další významné hráče ve výrobě osvětlení patří společnosti Halla nebo Vyrtych.

Trevos byl spolu s několika dalšími výrobci osvětlení několik let terčem šikanózních insolvenčních návrhů. Neznámí pachatelé se dokonce pokusili o krádež akcií firmy. S pomocí zfalšovaných dokumentů docílili přechodně i změny v obchodním rejstříku. Případem se začala zabývat protimafiánská Národní centrála proti organizovanému zločinu. Od roku 2016 se však policisté z místa příliš nehnuli.

„Tato věc je ve fázi prověřování. Vzhledem ke skutečnosti, že přípravné řízení je neveřejné, náš útvar nebude poskytovat další informace,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

„Je to to nejtěžší, co jsme za celou historii firmy museli řešit,“ řekl předloni v rozhovoru pro deník E15 někdejší šéf firmy Jiří Opočenský. Útoky podle něho zpomalily růst podniku.