Z Velké Bíteše do Pentagonu. Česká firma dodá motory za desítky milionů do programu levné munice
- PBS Aerospace získala zakázku amerického letectva na dodávku proudových motorů.
- Kontrakt za zhruba 64,5 milionu korun podpoří program levné munice.
- Jde o první větší spolupráci skupiny s americkou vládou a posílení pozice v USA.
Firma PBS Aerospace, která je americkou dceřinou společností české průmyslové skupiny PBS Group, dodá americkému vojenskému letectvu proudové motory v přepočtu za 64,5 milionu korun (tři miliony dolarů). Společnost o tom informovala v tiskové zprávě. Jedná se o její první větší zakázku ve spolupráci s vládou Spojených států.
Smlouva se Spojenými státy má za cíl podpořit vývoj a dodávky pohonných systémů, které splňují požadavky na dostupnost a výrobní kapacity programu pro nízkonákladové hromadně vyráběné munice, anglicky Family of Affordable Mass Munitions (FAMM), i dalších programů amerického letectva.
Generální ředitel PBS Group Petr Kádner míní, že ke spolupráci skupině pomohly její dřívější investice do obranné výroby ve Spojených státech.
Malé proudové motory PBS Aerospace pohánějí bezpilotní, ztrátové systémy, u nichž jsou důležitými požadavky škálovatelnost a dostupnost. Výrobní závod společnosti v Roswellu ve státě Georgia aktuálně navyšuje produkci, aby splnil novou smlouvu a další stávající závazky.
„Tento kontrakt je důležitým milníkem pro PBS Aerospace a silným potvrzením role, kterou si budujeme v americkém obranném průmyslu,“ uvedl generální ředitel PBS Aerospace Erin Durham.
PBS Group je výrobce leteckých technologií a proudových motorů. Hlavní výrobní závod sídlí ve Velké Bíteši, rozšiřují se také kapacity skupiny v USA. PBS Group se dlouhodobě podílí na vývoji moderních leteckých technologií pro obranné projekty Severoatlantické aliance (NATO) a jejích spojenců i pro civilní letectví.
Podle předběžných výsledků hospodaření První brněnská strojírna (PBS) očekává za loňský rok tržby zhruba 2,7 miliardy korun proti dvěma miliardám za rok 2024. Podle lednového vyjádření zástupců firmy byl hlavním faktorem meziročního navýšení tržeb právě výrazný růst výroby a prodejů proudových motorů.
FLOW:Miliardové investice, nárůst výroby o 800 procent a expanze do USA. Firma PBS z Vysočiny dobývá svět