PBS bude s Američany vyvíjet nové zařízení do letadel. Výroba se uskuteční v Česku
Strojírenská skupina PBS bude s americkou společností Pratt & Whitney vyvíjet novou pomocnou energetickou jednotku do letadel. Dohodu spolu firmy uzavřely ve čtvrtek v rezidenci velvyslance USA v Praze. Pomocné energetické jednotky slouží jako menší motory k dodávání energie pro jiné funkce než hlavní pohon. Nová jednotka, která má být menší a lehčí než tradiční verze, bude určena jak pro civilní, tak vojenský sektor. Používat se může například ve stíhacích letounech, letounech kategorie business jet nebo vrtulnících.
Jednotka se bude vyvíjet a vyrábět ve Velké Bíteši na Žďársku, kde má PBS stěžejní závod, řekl generální ředitel PBS Petr Kádner. „Nevylučuji, že pokud by byl ten zájem na počet vyrobených kusů příliš vysoký, že by se to třeba přesunulo také do Ameriky, ať už do našeho zařízení, nebo do zařízení Pratt & Whitney. Bylo by to ale opravdu jenom z kapacitních důvodů,“ uvedl.
Jednotka by podle Kádnera měla být na trhu do tří let, možná dříve. Očekává, že zájem o ni bude silný. „Je to věc, která se bude vyvíjet. Některé technické věci jsou už jasné, jiné se ještě budou dodělávat,“ řekl.
Pomocné energetické jednotky se používají ke spuštění hlavního motoru, některým leteckým systémům ale také dodávají elektrickou energii a stlačený vzduch. Jednotka od PBS a Pratt & Whitney umožní nové konstrukce letadel, zvýší elektrický výkon, přinese lepší řízení toku tepla nebo technologie takzvaného elektronického boje, sdělily firmy.
„Pokročilé APU jsou klíčové jak pro obranné, tak i komerční letectví – poskytují spolehlivý a efektivní výkon, který udržuje letouny připravené k misi na zemi a optimalizované pro výkon ve vzduchu. Spolupráce s PBS podtrhuje závazek Pratt & Whitney vůči našim zákazníkům a naši orientaci na vývoj nové generace turbínových technologií, které budou podporovat budoucí potřeby leteckého průmyslu,“ řekla za firmu Pratt & Whitney Jessica Villardi. Společnost, která vyrábí letecké motory a pomocné energetické jednotky, je součástí skupiny RTX.
Skupina PBS letos v dubnu oznámila, že v americkém Roswellu investuje až 110 milionů dolarů (aktuálně asi 2,3 miliardy korun) do výroby proudových motorů. V ostrém provozu nový závod funguje od září. Zahájení výroby v Roswellu navazuje na několikaletou přítomnost PBS Group v regionu, uvedla dříve firma. Skupina je v USA prostřednictvím své dceřiné společnosti PBS Aerospace, která sídlí v Atlantě, aktivní od roku 2016.
Loňský obrat společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš přesáhl dvě miliardy korun, uvedli dříve zástupci PBS. V roce 2023 firma podle výroční zprávy vykázala tržby 1,58 miliardy korun a čistý obrat více než 1,7 miliardy korun.